Des idées suicidaires à cause du système de paie Phénix

« J’ai perdu foi en la vie. Je n’avais pas envie de me battre, raconte en entrevue téléphonique l’adjointe administrative de 56 ans, qui habite en Colombie-Britannique. Les choses allaient de mal en pis, au point où j’étais prête à me suicider. »

Mme Pohlmann a retrouvé sa foi, mais ses problèmes avec Phénix la hantent encore. « Je fais des cauchemars que je ne reçois pas ma paie et que je perds ma maison », confie-t-elle.

Environ la moitié des 300 000 fonctionnaires fédéraux ont eu des ennuis avec Phénix après son lancement en 2016. Certains ont dû déclarer faillite, et on ne compte plus les histoires d’horreur.