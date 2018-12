Deux blessés graves dans un accident avec un autobus scolaire à Saguenay

Un accident impliquant un véhicule et un autobus scolaire a fait deux blessés graves, dimanche, dans le secteur Jonquière de Saguenay.

La collision est survenue en après-midi à l’intersection entre le boulevard du Royaume et de la rue Saint-Dominique.

Un véhicule de marque Toyota Corolla circulait en direction nord sur la rue Saint-Dominique. Pour une raison inconnue, le conducteur a perdu la maîtrise de la voiture pour aboutir au milieu de l’intersection.

Un autobus scolaire qui arrivait en direction ouest sur le boulevard du Royaume est alors venu percuter l’automobile.

Le conducteur et la passagère ont été transportés à l’hôpital pour y traiter de graves blessures. Si l’on craignait d’abord pour leur vie, la Sécurité publique de Saguenay a plus tard assuré que leur état de santé ne faisait plus craindre le pire.

L’intersection a été bloquée la majeure partie de la journée avant d’être rouverte à la circulation tard en soirée.