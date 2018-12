La saison d’Antti Raanta est à l’eau

Le gardien des Coyotes de l’Arizona Antti Raanta ratera probablement le reste de la saison après avoir été opéré pour une blessure au bas du corps, a indiqué dimanche soir son directeur général John Chayka.

Plus tôt dans la journée, l’organisation avait précisé que l’absence de l’ancien des Rangers de New York serait d’une durée indéterminée. Or, l’étendue des dégâts était beaucoup plus importante que prévu.

«La bonne nouvelle, c’est que l’intervention chirurgicale s’est bien déroulée et que sa santé à long terme est assurée, a précisé Chayka sur le site NHL.com. La convalescence sera un peu plus longue que ce qu’on souhaitait. Cependant, il aura la possibilité de préserver sa santé sur une période prolongée.»

Raanta n’a pas vu d’action depuis le 27 novembre, lorsqu’il avait quitté un match contre le Wild du Minnesota après deux périodes de jeu. Depuis, son état de santé était réévalué quotidiennement.

Le gardien de 29 ans a entamé 12 rencontres cette saison, montrant un dossier de 5-6-0, une moyenne de buts alloués de 2,88 et un taux d’efficacité de ,906.

Pour sa part, la recrue Adin Hill devrait voir davantage d’action, ayant amorcé les cinq derniers matchs des siens.