Le budget des Jeux de la Francophonie de Moncton explose

FREDERICTON - L’organisation des Jeux de la Francophonie en 2021 à Moncton et Dieppe coûterait 130 millions $, loin des 17 millions $ prévus lorsque le Nouveau-Brunswick a accepté de soutenir le projet, selon le nouveau gouvernement progressiste-conservateur.

«Le chiffre de 130 millions $ serait apparu sur le bureau de l’ancien premier ministre en mars, a expliqué à l’«Acadie Nouvelle» le vice-premier ministre et ministre responsable de la Francophonie, Robert Gauvin. On vient de le découvrir il y a deux semaines. D’où vient l’argent? Comment l’argent sera-t-il dépensé? Tout ça, je ne peux pas aller plus loin.»

Pour le gouvernement, c’est tout simplement impossible de soutenir un tel budget. «Le budget initial qui avait été demandé au gouvernement précédent était de 7 millions $, a rappelé M. Gauvin. Nous sommes prêts à aller jusqu’à 10 millions $. C’est notre position pour maintenant. Il faudra travailler avec nos partenaires et laisser débuter les négociations.»

Le gouvernement précédent avait pourtant demandé au comité organisateur de revoir sa copie. «On prévoyait avoir des Jeux de 17 millions $ et lorsqu’on a vu le plan d’affaires du comité organisateur, c’est évident que nous étions extrêmement surpris de voir un chiffre aussi élevé», a indiqué Roger Melanson, ancien président du Conseil du trésor du gouvernement libéral de Brian Gallant, à l’«Acadie Nouvelle».

Le bureau du premier ministre, Blaine Higgs, a souligné, de son côté, l’importance d’organiser ces Jeux pour la province, le Canada et pour les Acadiens, dans un contexte difficile pour les Franco-Canadiens en général.

Le Comité national organisateur des Jeux de la Francophonie 2021 n’a pas commenté la nouvelle, selon l’«Acadie Nouvelle».

Les Jeux de la Francophonie sont le pendant francophone des Jeux du Commonwealth. En 2017, à Abidjan, en Côte d’Ivoire, plus de 4000 athlètes de 43 nations ont participé à l’évènement.