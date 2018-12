Le Canadien en quête d’un troisième gain consécutif

Le Canadien de Montréal disputera le deuxième match d’un voyage de trois rencontres à l’étranger alors qu’il visitera les Blackhawks de Chicago, dimanche.

Les hommes de Claude Julien tenteront de remporter un troisième match consécutif après avoir triomphé à deux reprises contre les Sénateurs d’Ottawa, mardi et jeudi derniers.

En fait après avoir échappé cinq matchs consécutifs, le Tricolore s’est imposé lors de trois de ses quatre derniers duels.

De plus, le Canadien a réussi à diriger 40 tirs et plus lors de ses cinq dernières sorties. Il pointe au cinquième échelon au classement de la section Atlantique et occupe la position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est en vue des séries éliminatoires.

De leur côté, les Hawks croupissent dans les bas-fonds du classement de la LNH avec une maigre récolte de 23 points (9-16-5) en 30 matchs. Il y a quelques semaines, la formation de l’Illinois a congédié l’entraîneur-chef Joel Quenneville. Son successeur, Jeremy Colliton, n’est actuellement pas en mesure de redresser la barque.

Le Bleu-Blanc-Rouge terminera son voyage, mardi, face au Wild du Minnesota.