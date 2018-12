Le couple gagnant d'«Occupation double Grèce» fait énormément réagir sur les réseaux sociaux

Les gens avaient beaucoup de choses à dire concernant le couple gagnant de l’édition grecque d’Occupation double qui a été dévoilé dans le cadre de la finale, ce dimanche 9 décembre.

Si de nombreuses personnes souhaitaient tout d’abord voir Maude et Jonathan l’emporter, le «couple d’amis» n’a pas progressé jusqu’en grande finale, au grand dam de leurs supporters.

C’est toutefois un autre couple chouchou de l'aventure, Andrew et Catherine, qui repart avec la maison Bonneville cette année.

Les internautes ont été nombreux à commenter leur soulagement de voir ces deux personnes bien aimées du public gagner.

Capture Instagram

Capture Facebook

D'autres semblaient toutefois moins enchantés par cette décision du public.

Capture Facebook

Bien qu’ils formaient un couple authentique, les menteries d’Olivier et Pézie ont probablement eu raison de la sympathie du public envers les tourtereaux.

Pour ce qui est de Renaud et Jessika, la «game» de Renaud et son attitude envers Maude en ont laissé plusieurs avec un goût amer. Catherine et Andrew devenaient donc le choix naturel pour plusieurs.

Si pour plusieurs Catherine Paquin leur était complètement inconnue, d’autres la connaissent sous le surnom de «Peach» et comme la meilleure amie d’Alanis Desilets, ancienne candidate d’OD.