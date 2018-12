Les Canucks portés par les jeunes

Brock Boeser a réussi un tour du chapeau et Elias Pettersson a récolté cinq points dans une convaincante victoire de 6 à 1 des Canucks de Vancouver face aux Blues, dimanche, à St. Louis.

Boeser a ainsi réussi son deuxième triplé en carrière. Avec un but et quatre aides, Pettersson a quant à lui accru son avance en tête des pointeurs chez les recrues cette saison. Il a touché la cible 15 fois et totalisé 30 points en 26 parties jusqu’ici.

«J’ai dû composer avec quelques blessures cette saison. J’ai l’impression que notre trio jouait bien dernièrement et que nous avons eu de bonnes chances sans marquer. C’était bien de réussir un tour du chapeau», a commenté Boeser après la rencontre.

«Nous sommes parvenus à poursuivre sur le rythme de notre dernier match et nous avons joué une excellente deuxième période pour les abattre.»

Utilisé pendant 13 min 41 s, Pettersson a terminé sa soirée avec un différentiel de +5. Il a donc aidé les Canucks à signer une deuxième victoire de suite, mais seulement une troisième à leurs 15 dernières sorties.

«Comme je dis toujours, [Pettersson] peut faire des passes que la plupart des joueurs ne sont pas capables de faire. Il faut être prêt quand vous jouez avec lui», a avancé Boeser.

Allen cède

Après avoir signé son 17e jeu blanc en carrière face aux Jets de Winnipeg, vendredi, Allen n’a pas été en mesure de freiner ses adversaires en début de rencontre. Il a permis trois buts sur six tirs en première période avant d’être retiré de la rencontre. En relève, Chad Johnson a fait un peu mieux, repoussant 12 des 15 tirs dirigés vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Jacob Markstrom a été mis à l’épreuve à 23 reprises. Il a perdu un possible jeu blanc à mi-chemin en troisième période, lorsque Jordan Kyrou a inscrit son premier filet en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Bo Horvat et Nikolay Goldobin ont été les autres buteurs des visiteurs dans ce duel.

L’attaquant québécois David Perron a été laissé de côté par son entraîneur Craig Berube. Ce dernier n’a pas expliqué sa décision. Perron compte huit buts et 16 points depuis le début de la campagne.