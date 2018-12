Les 12 plus beaux tatouages de nos vedettes québécoises préférées

Quand vient le temps de s’inspirer, on pense souvent à nos vedettes québécoises préfs. Que ce soit pour leur style vestimentaire, leur maquillage et même... leurs tatouages.

Parce que oui, la plupart de nos préfs en ont un et ils sont tout simplement magnifiques. De quoi s’inspirer pour son prochain passage sous l’aiguille!

Voici donc les 12 plus beaux tatouages de ces vedettes et influenceuses québécoises:

1. Alanis Desilets

L’influenceuse a plusieurs tatouages, tous aussi beaux les uns que les autres. Son dernier, du feuillage à son poignet, est tout simplement magnifique!

2. Catherine «Peach»

La BFF d’Alanis s’est fait tatouer, durant son séjour en Grèce, un coucher de soleil, apparemment en hommage à sa meilleure amie.

3. Catherine Brunet

La comédienne a opté pour deux triangles qui forment des montagnes, en l’honneur de la série Le chalet à VRAK, qu’elle tourne avec ses amis. Dans la description de sa publication Instagram, elle écrit: «[...] C’est l’anarchie des jours heureux. (M’ennuie de la gang du Chalet)».

4. Alicia Moffet

La chanteuse a décidé de choisir un tatouage symbolique et minimaliste où l’on peut lire « Me vs Me » (moi contre moi). Dans une vidéo, elle explique que celui-ci lui rappelle qu’elle est sa propre ennemie et qu’elle doit apprendre à se faire confiance.

5. Noemie Lacerte

Le tatouage de l'influenceuse représente des flèches qui avancent, comme la touche fast forward. «Chacun de mes tattoos représente un moment fort de ma vie, une nouvelle étape qui m’a beaucoup appris sur moi-même et qui a déterminé plusieurs de mes décisions, autant professionnelles que personnelles. Bref, this one means “there’s no going back”, et qu’on avance tout droit, sans même penser une seule seconde à reculer», avait alors expliqué Noemie dans une publication.

6. Elisabeth Rioux

L’entrepreneure a dernièrement décidé de rendre hommage à ses chiens. Elisabeth a illustré le nom de sa chienne Luna avec une lune et celui de Royce, en lettres, tous les deux à la hauteur des poignets.

7. Shanie Blais

La danseuse a plusieurs tatouages, dont celui sur son bras où il est écrit «let it be». Sur ses photos de voyage, la blondinette a montré au monde entier un autre de ses tatouages, situé sur la fesse droite, où on peut lire «Feel» en lettres attachées.

8. Noémie Bannes

L’ancienne candidate d’OD Bali et BFF de Shanie ne compte pas beaucoup de tatouages, mais elle a un joli palmier sur le poignet.

9. Pézie

En partageant une photo de son nouveau tatouage, fait avec les autres filles d'OD, on a pu constater que Pézie en avait déjà quelques-uns, dont le yin et le yang, un O barré et trois petits triangles. Son dernier tatouage est en grec et signifie «papillon».

10. Lucie Rhéaume

L'influenceuse a succombé à la tendance des tatouages sur la nuque. La belle brunette y est allée d’un X, qui a une signification bien spéciale pour elle. Dans une vidéo YouTube, elle explique que le «X» équivaut à 10 en chiffre romain et qu’il s’agit de la journée où son père est décédé. Une façon pour Lucie de l’avoir près d’elle. Touchant!

11. Rosalie Lessard

La youtubeuse semble aimer les oiseaux, puisqu'elle compte deux tattoos de ce dessin, un sur les cotes et l’autre sur la cuisse. Elle a aussi un tatouage d’une paire d’écouteurs derrière l’oreille.

12. Alexandra OD Bali

Alexandra cumule plusieurs tatouages un peu partout sur son corps, mais celui que l’on retient le plus, non seulement pour son emplacement, mais aussi par sa beauté, est celui au centre de sa poitrine. Il s’agit de plusieurs dessins, superposés verticalement. De toute beauté!

