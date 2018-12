Cinq médailles pour les Québécois au Kazakhstan

Les patineurs de vitesse sur courte piste québécois ont conclu leur année 2018 avec une récolte de pas moins de cinq médailles à la Coupe du monde d’Almaty, au Kazakhstan.

C’est Samuel Girard qui a parti le bal pour l’équipe canadienne en remportant la médaille d’or au 500 mètres devant le Hongrois Shaoang Liu et le Kazakh Abzal Azhgaliyev.

«Ça fait du bien de renouer avec le podium. Dans les premières Coupes du monde, nous n’avions pas eu les résultats que nous voulions, mais nous avons travaillé sur nos lacunes et nous sommes revenus en force cette fin de semaine, autant moi que toute l’équipe», a commenté le patineur de Ferland-et-Boileau.

Kim Boutin, qui en est à sa première Coupe du monde de la saison, a suivi et a mis la main sur la médaille de bronze au 1500 mètres. La médaillée d’argent du 1000 mètres de samedi a fait un temps de 2 min 28,476 s, ce qui l’a placée derrière la Coréenne Min Jeong Choi (2 min 28,264 s) et la Néerlandaise Suzanne Schulting (2 min 28,320 s).

Boutin et Girard ont par la suite fait équipe ensemble, en compagnie de Cédrik Blais et d’Alyson Charles, en finale du relais mixte. Le quatuor a mis la main sur la première médaille de l’histoire du pays à cette épreuve, soit l’or devant les équipes coréenne et chinoise.

«Nous n’avons pas beaucoup d’expérience en relais mixte, mais nous voulons tous apprendre, alors c’est juste d’être créatif et d’amener une bonne énergie à l’équipe. Honnêtement, je suis vraiment satisfaite de ce que nous avons pu faire avec le peu de temps et d’entraînement que nous avons eu», a raconté Boutin.

Comme si ce n’était pas suffisant, Boutin et Girard ont tous les deux récolté une médaille de plus, portant leur total respectif du jour à trois. La triple médaillée olympique a mené l’équipe féminine du relais jusqu’à la médaille de bronze, tandis que le champion olympique du 1000 mètres des Jeux de Pyeongchang et ses coéquipiers masculins sont montés sur la deuxième marche du podium.

C’était la dernière Coupe du monde de 2018 pour les spécialistes de courte piste. Ils seront de retour à l’entraînement afin de se préparer pour la prochaine Coupe du monde, celle de Dresden, en Allemagne, qui aura lieu au début du mois de février.