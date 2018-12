Maxime Crépeau officiellement échangé aux Whitecaps

L’Impact de Montréal a confirmé dimanche avoir fait l’acquisition de l’attaquant argentin Maximiliano Urruti, du FC Dallas, et avoir échangé le gardien Maxime Crépeau aux Whitecaps de Vancouver.

Le onze montréalais a obtenu les services d’Urruti en retour de 75 000$ en montant d’allocation ciblé et d’un choix de première ronde en 2019 au repêchage de la Major League Soccer (MLS).

Il a également obtenu 50 000 $ en montant d’allocation ciblé ainsi qu’un choix de troisième ronde au repêchage de 2020 dans la transaction qui a envoyé Crépeau à Vancouver.

«Je suis très satisfait de l’arrivée de Maximiliano Urruti dans l’équipe, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde, dans un communiqué. Son expérience de la ligue, son tempérament de vainqueur et ses qualités de finisseur seront des atouts considérables pour le groupe.»

Du renfort

Le buteur de 27 ans a amassé 44 buts et 25 passes décisives en 162 parties, dont 118 départs, en carrière dans la MLS. En plus de celles du FC Dallas, il a défendu les couleurs des Timbers de Portland, avec qui il a gagné la Coupe MLS en 2015, et du Toronto FC.

La saison dernière, il a trouvé le fond du filet huit fois en 33 parties avec la formation texane.

L’Impact avait besoin de renfort en attaque. Matteo Mancosu ne sera pas de retour en 2019. Avant d’acquérir Urruti, il ne comptait que sur Anthony Jackson-Hamel et Quincy Amarikwa comme vétérans à la position. L’équipe s’est également entendue mercredi avec l’ailier et attaquant français Harry Novillo.

D’Ottawa à la Vancouver

Crépeau, pour sa part, a été prêté au Fury d’Ottawa, dans l’United Soccer League (USL), la saison dernière. Le Québécois a d’ailleurs brillé dans la capitale canadienne en établissant le record de l’USL pour le plus grand nombre de blanchissages en une saison avec 15. Ces performances lui ont valu le titre de gardien par excellence de la Ligue.

Âgé de 24 ans, Crépeau a entamé trois matchs de l’Impact en MLS et quatre en Championnat canadien en 2017. Il s’était taillé une place au sein de la première équipe en 2013 après avoir passé trois ans dans l’Académie.