OTTAWA – Postes Canada ne peut garantir les livraisons de colis avant les Fêtes en raison des retards engendrés par le mouvement de grève de ses facteurs cet automne et les «barrages illégaux» à certaines de ses installations depuis l’entrée en vigueur de la loi spéciale forçant le retour au travail des grévistes le mois dernier.

Dans un courriel transmis à l’Agence QMI, dimanche, la société d’État a mentionné qu’elle fait face actuellement à une accumulation de 6 millions de colis à travers le pays.

«Nos inventaires sont presque trois fois plus importants que l'an dernier, moins de trois semaines avant Noël. En ce moment, en raison de l’accumulation des colis et du retard accumulé, nous ne pouvons malheureusement pas garantir les livraisons avant les Fêtes.»

Dans son message, Postes Canada indique que les grèves tournantes du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) du 22 octobre au 27 novembre ont entrainé des retards importants pour le traitement des colis et qu’avec «les forts volumes de colis qui arrivent et les récents barrages illégaux, il nous est difficile de tenir le rythme».

«Les barrages illégaux sont menés par des employés qui ne sont pas représentés par le STTP», déplore Postes Canada, ajoutant qu’elles ont lieu dans plusieurs provinces, mais pas au Québec.

Les retards affecteront principalement les colis. Pour ceux envoyés du Canada à des destinations au Canada, «les livraisons se poursuivent, mais il y aura des retards durant la période de pointe des Fêtes et en janvier 2019».

Les colis les plus affectés sont ceux en provenance de l’étranger, avec des retards de livraison de plusieurs semaines qui devraient diminuer graduellement ce mois-ci et au début de 2019. «Toutefois, il faudra peut-être attendre jusqu’en mars avant que nous soyons en mesure de livrer selon les normes de livraison», avertit Postes Canada. Pour ce qui est des colis envoyés du Canada vers l’étranger, il pourrait y avoir de légers retards.

Pour les lettres, «le volume devrait être de retour à la normale et les livraisons à jour avant le 25 décembre», a indiqué la société d’État.

Les facteurs de Postes Canada sont retournés au travail le 27 novembre après l’adoption d’une loi spéciale par le Parlement visant à mettre fin aux perturbations du service des postes à l’approche des Fêtes. Depuis, des activités de «piquetage communautaire» – auxquelles participent des citoyens et des membres d’autres syndicats que le STTP – ont régulièrement lieu devant des installations de la société d’État dans certaines provinces avec pour effet, notamment, d’entraver le transport du courrier.

Entre-temps, les parties doivent continuer de négocier en mode médiation, comme leur ordonne la loi spéciale, afin de régler les éléments qui étaient restés en suspens lorsque les négociations ont achoppé il y a quelques semaines.