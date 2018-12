The Walking Dead: The Final Season de retour le mois prochain

Après une renaissance de ses cendres forte en émotions, le jeu The Walking Dead aura un prochain chapitre en janvier 2019.

En septembre, on apprenait la triste nouvelle que le studio Telltale annulait ses projets en développement, dont la série de jeux The Walking Dead. Quelques semaines plus tard, Robert Kirkman reprenait le flambeau avec sa compagnie Skybound Games, promettant ainsi une conclusion à l’histoire de Clementine avec les épisodes 3 et 4.

On ne croyait pas vous annoncer une date pour la suite si rapidement, mais Skybound Games a dévoilé un «teaser» pour le troisième épisode intitulé Broken Toys. Vite sur le piton, comme on dit.

Broken Toys sera lancé le 15 janvier 2019.