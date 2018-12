Un bénévole se dit «renversé»

Un bénévole de longue date à Chandler cherche toujours à comprendre pourquoi une dizaine de policiers ont investi, jeudi dernier, la salle communautaire où une soixantaine de volontaires comme lui étaient réunis.

« J’ai trouvé ça démesuré », affirme Camille Loiselle. L’homme de 86 ans donne de son temps depuis une cinquantaine d’années pour différentes initiatives dans la municipalité gaspésienne et dans le quartier de Newport.

Le bénévole a quitté l’événement quelques minutes avant que la Sûreté du Québec ne se rende au local pour mettre fin au rassemblement.

Selon le conseiller municipal Bruno-Pierre Godbout, qui était présent, sept autopatrouilles et quatorze policiers ont débarqué, mandat de perquisition à la main. On a alors informé le groupe qu’il ne disposait pas d’un permis de réunion, et que la distribution d’alcool était donc illégale.

M. Loiselle dit avoir été « renversé » de cette intervention des policiers « pour un 5 à 7 ».

« C’est quelque chose de voir arriver quatorze policiers dans une place de même et c’est juste du monde d’un certain âge. Les plus jeunes avaient à peu près 40 ans », souligne-t-il.

« On a bien hâte de savoir pourquoi c’est arrivé », ajoute l’homme.

« Aberrant »

De son côté, Bruno-Pierre Godbout ne compte pas en rester là. Avec l’aide du procureur de la municipalité, il souhaite faire une demande d’accès à l’information pour en savoir plus sur l’origine du signalement à la police.

« On veut savoir si ce n’est pas quelqu’un qui serait lié au conseil municipal », indique l’élu.

L’homme dit qu’il « prend le blâme », avec les autres organisateurs, pour l’absence de permis approprié ce soir-là, mais trouve « aberrant » que des bénévoles et des personnes âgées en aient fait les frais de cette façon.

« C’est un établissement de la municipalité. Je pensais qu’on avait un permis de réunion annuel dans tous nos établissements », soutient-il.

Samedi, la SQ avait justifié le nombre important de policiers déployés par le manque d’informations dont elle disposait sur le rassemblement.