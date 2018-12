Un conte fantastique imprégné par la magie de Noël

La pièce de l’auteure canadienne-anglaise Emily Pearlman, Avant l’archipel, fait l’objet d’une tournée au pays et est présentée pour la première fois à Montréal au Théâtre Fred-Barry. Ce conte fantastique qui s’adresse à toute la famille raconte une première histoire d’amour entre deux adolescents, qui tournera mal.

Pour ajouter à la magie du spectacle, les deux protagonistes, qui sont amoureux sur scène, forment également un véritable couple dans la vraie vie. « On nous pose souvent la question à savoir si nous formons un couple », confie la comédienne Danielle Le Saux-Farmer, qui joue une grande histoire d’amour sur les planches avec son conjoint André Robillard. « Maintenant, on ne le cache plus. »

La pièce, qui est une adaptation francophone du conte fantastique Countries Shaped Like Stars, met en lumière la rencontre improbable de deux personnages aussi ludiques que poétiques.

Univers féerique

Campée dans un monde imaginaire sur une péninsule en forme d’étoile qui se transformera en plusieurs îles, la pièce permettra aux spectateurs d’assister aux tout premiers émois amoureux entre deux adolescents. Celui qui fait bondir le cœur et qui donne des ailes. Elle, c’est Lénaïque la Magnifique et lui, c’est Brévalaire Spectaculaire. Sur son île imaginaire, Lénaïque se rend au marché tous les dimanches tout simplement pour vendre ses précieux végétaux. C’est là qu’elle rencontrera Brévalaire. Ce sera le coup de foudre instantané, et elle ne pensera qu’à le revoir tous les dimanches suivants. « Pour le rejoindre, elle est prête à voler au-dessus des nuages », révèle la comédienne.

Loin du conte de fées

Bien qu’il soit question d’un conte, d’une histoire d’amour et de la magie­­­ de Noël, on apprend que nous serons loin du conte de fées. « Il s’agit d’une histoire d’amour qui tourne mal, annonce la comédienne. La fin est triste. »

La pièce est également un questionnement sur l’amour.

« On nous demande après les représentations : qu’est-ce qui nous reste si l’histoire d’amour se termine mal ? explique Danielle Le Saux-Farmer­­­. Principalement, il s’agit d’une quête de sens. »

Ainsi, les spectateurs assisteront au chamboulement que peut provoquer un premier amour qui ne dure pas.

« C’est aussi une pièce sur la résilience », ajoute la comédienne.

Malgré cette rupture amoureuse, il s’agit d’un spectacle festif.

Afin d’ajouter à la magie des fêtes, de la musique et des chansons ont été intégrées au spectacle et il y aura des interactions avec le public, offrant un aspect d’improvisation. Les deux comédiens se sont impliqués à diverses étapes de la production. Danielle Le Saux-Farmer signe la traduction, tandis qu’André Robillard Danielle a adapté les chansons en français.

La pièce a été récompensée du prix Coup de foudre Réseau Ontario et du prix Acadie-RADARTS.

Avant l’archipel

Auteure : Emily Pearlman

Traduction : Danielle Le Saux-Farmer

Mise en scène : Joël Beddows

Distribution : Danielle Le Saux-Farmer et André Robillard

Jusqu’au 19 décembre au Théâtre Denise-Pelletier (salle Fred-Barry)