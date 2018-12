Un sensationnel début de saison pour un joueur de la WHL

Peu connu des amateurs de hockey, Brett Leason a éclos cette saison avec les Raiders de Prince Albert, dans la Ligue de hockey junior de l'Ouest (WHL), si bien qu’il était le meilleur marqueur de tout le hockey junior canadien, dimanche.

L'attaquant de 19 ans n'a toujours pas été blanchi après 30 matchs. Signe d'une domination sans équivoque, ses 64 points (28 buts, 36 aides) lui confèrent une avance de 29 points sur son coéquipier le plus productif, avant la rencontre prévue dimanche.

L'histoire est encore plus sensationnelle quand on regarde le parcours de Leason. À vrai dire, depuis son arrivée dans la WHL, le joueur de centre n'avait jamais récolté plus de 33 points au cours d'une saison.

Oublié lors des deux derniers repêchages de la Ligue nationale de hockey (LNH), il pourrait bien attirer l’attention d'une formation cette année.