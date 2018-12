12 cadeaux d’hôtesse à moins de 36$ pour dire «merci» à ceux et celles qui ont cuisiné toute la journée

Si vous avez la chance d’être reçu pour les Fêtes, la moindre des choses est d’offrir un petit cadeau à celui ou celle qui aura passé la journée à cuisiner, à nettoyer et à tout ranger pour le réveillon.

C’est certain qu’un beau «merci» fait toujours plaisir, mais un de ces très jolis articles aussi. Et avec ce guide cadeau super abordable, pas besoin de se ruiner!

1. Thé Kusmi – 22$

Votre hôte adore le thé? Offrez-lui ce savoureux mélange de thé vert, de thé blanc et de rooibos vert contient des arômes de mangue, d’ananas, de pêches et d’abricots. Les feuilles sont présentées dans une jolie boîte en métal coloré qu’il est possible de réutiliser à l’infini. De quoi donner du pep à tous les lendemains de veille!

2. Lavande à faire pousser – 10$

Cette petite boîte en bois remplie d’engrais et de terre permet de faire pousser de la lavande fraîche directement à la maison. Ça va sentir bon!

3. Duo de paniers en coton – 36$

Ce duo de deux paniers en coton naturel est orné de jolis pompons blancs. On les utilise pour ranger des crayons et du maquillage ou encore comme cache-pot pour des plantes.

4. Panier tissé – 35,88$

Ce délicat panier est fait à base d’une plante aquatique extrêmement résistante : le jonc de mer. Comme chaque article est tissé à la main, votre cadeau est assuré d’être 100% unique. Vous pouvez l’utiliser comme réceptacle à jetés pour le salon, en faire un panier à linge ou encore y déposer livres et magazines.

5. Savon exfoliant à la coriandre – 15$

Ce savon exfoliant à la glycérine et au jojoba embaumera la cuisine avec son odeur de coriandre en plus d’hydrater les peaux asséchées par l’hiver.

6. Jardinière visage – 36$

Cette adorable jardinière façonnée et peinte à la main par l’artiste Sarah Schreiber accueillera toutes les plantes avec bonheur.

7. Carnet astronautes – 20$

Un carnet de 130 pages pour récolter les to-do lists, les vœux du Nouvel An et les mots doux des amoureux.

8. Coffret de 3 assaisonnements à tailler – 34,49$

Ce cadeau très original comprend trois assaisonnements à tailler (oui, comme un crayon à mine!) qui permettent d’orner tous les plats de jolis copeaux de saveurs. Ce coffret bio et vegan comprend les parfums sel-citron, poivre-ail et basilic!

9. Bocal d’inspiration céramique européenne – à partir de 12,47$

De jolis pots pastel pour une cuisine organisée! Faites votre choix entre le petit (500 mL) et le gros (1L).

10. Sous-verre «agate» – 14$

Ces sous-verres en agate feront soupirer d’envie tous ceux qui y déposeront leur martini à la pomme grenade pendant les Fêtes.

11. Lait de bain au coco – 22$

Parce qu’un bain fait toujours du bien, on offre ce lait de bain hydratant à la noix de coco et à la vanille.

12. 33 tours de Johnny Cash – 28,99$

Laissez Johnny chanter «Jingle Bells» à votre hôte avec ce 33 tours vintage!

