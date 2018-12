9 cadeaux qui feront plaisir à tous les sportifs

Votre neveu, votre amie ou votre beau-frère ne jure que par l’activité physique? Étonnez les sportifs et les sportives de votre entourage en leur offrant l’un de ces articles pratiques lors de la séance annuelle d’échange de cadeaux!

1. Montre fitness

Voici le meilleur allié pour l’entraînement et même pour le quotidien. Cette montre intelligente de Fitbit est un cadeau fort utile pour ceux qui veulent un acolyte polyvalent qui mesure en détail leurs performances. Avec son podomètre intégré, cette montre donne l’heure juste tant pour les besoins caloriques que pour la qualité du sommeil. Son bracelet en silicone est très résistant, il est même interchangeable pour convenir à tous les goûts.

Montre fitness de FitBit à 199,95$. Achetez en ligne.

2. Le système intelligent pour vélo

Ce produit montréalais promet de simplifier le trajet des cyclistes en se connectant à leur téléphone. Il offre notamment une navigation intelligente, une alarme antivol et une lumière nocturne automatique. Le cadeau parfait pour le cycliste urbain!

SmartHalo à 159$. Achetez en ligne.

3. Rouleau automassant

Voilà l’accessoire indispensable pour tous les sportifs de ce monde! Avec ce rouleau en mousse, ils pourront détendre leurs muscles après une grosse séance de gym. Ils pourront également aider leur corps à récupérer plus rapidement. C’est aussi un excellent moyen de relaxer et de prendre le temps de décompresser une fois le sport terminé. Son format pratique permet de le transporter avec aisance!

Rouleau massant à Reehut à 25,99$. Achetez en ligne.

https://amzn.to/2E0M4Bx

4. Trousse beauté de la tête aux pieds

Avec cet ensemble pour la douche en format pratique, le sportif qui s’entraîne pendant sa pause lunch aura tout en main pour se rafraîchir après une bonne séance en salle.

Ensemble de cinq produits Kiehl’s chez Sephora à 63$. Achetez en ligne.

5. Casque protecteur pour le ski

Ce casque léger, confortable et bien aéré offre une protection de premier ordre. Sa technologie réduit les forces de rotation sur la tête en cas d’impact, ce qui procure une plus grande tranquillité d’esprit lors des descentes. Le système d’aération assure une circulation d’air optimale et bien répartie – cela garde la chaleur près de la tête tout en l’éloignant des lunettes de ski. De quoi rester bien au chaud et éviter l’accumulation de buée.

Casque de Topelek en rabais chez Amazon à 49,99$. Achetez en ligne.

6. Sac de gym élégant

Se rendre au gym sera plus agréable avec ce joli sac de sport. Composé de nylon recyclé, ce sac reflète bien la philosophie de la compagnie montréalaise : celle d’offrir des produits écologiquement responsables et durables.

Sac de sport de Matt & Nat à 160$. Achetez en ligne.

7. Chaussettes de sport

Cette suggestion à petit prix se glisse aussi bien dans un bas de Noël que dans un échange de cadeaux. En plus d’être originales, ces chaussettes à l’effigie de David Bowie sont conçues pour tenir en place durant la course.

Chaussettes de Stance chez La Baie d’Hudson à 22,50$. Achetez en ligne.

8. Lunettes de soleil légères

Voici une monture stylée qui restera bien en place lors de la course. Suffisamment raffinée pour les activités quotidiennes, elle se porte aussi en toutes occasions. Un cadeau parfait!

Lunettes de soleil de Oakley à partir de 163$. Achetez en ligne.

9. Cours de plongée

Soyez audacieux et surprenez votre ami en lui offrant ce cours d’initiation à la plongée sous-marine. À la suite de la formation, l’étudiant aura les connaissances et l’expérience nécessaires pour passer la certification en eau libre internationale.

D’une durée de 24 heures, cette formation en plongée sous-marine donnée à Montréal est offerte à 99$ au lieu de 380$ chez Tuango. Achetez en ligne.

Avec autant de choix de cadeaux, ça donne envie de se mettre au sport pour la nouvelle année, non?