Budget 2019 de la Ville de Québec: retour aux hausses de taxes et investissements massifs dans le transport en commun

Après deux ans de gel ou de baisse, la plupart des résidents de Québec subiront une hausse de leur facture de taxes. En moyenne, elle grimpera de 1,2%. La Ville injecte aussi des sommes record dans le transport collectif avec un demi-milliard de dollars d’investissements.

«C’est la résultante du respect du cadre financier qu’on s’est donné et ça nous donne d’année en année encore plus d’espace pour investir en services et continuer d’investir en immobilisations pour améliorer la qualité de vie des gens», a commenté le maire de Québec, Régis Labeaume.

L’administration Labeaume a présenté lundi son 12e budget. Tel qu’annoncé, la Ville de Québec revient avec des hausses de taxes après deux ans de gel.

Fini les surprises

La Ville a cependant changé sa méthode de calcul pour déterminer l’augmentation des taxes. Au lieu de se baser sur des prévisions, elle fixe la hausse en fonction de l’inflation de l’année précédente. C’en est donc fini des surprises lors du dévoilement du budget pour les hausses de taxes. «C’est quasiment plate», a laissé tomber le maire, qui vante cependant la prévisibilité de la méthode, en particulier pour les commerçants, pour qui les taxes deviendront maintenant un «coût fixe». Le maire met cependant fin à l’espoir d’un gel de taxes pour les marchands.

Entre septembre 2017 et août 2018, l’inflation a été de 1,4%. Mais en tenant compte des dettes des anciennes villes, la hausse moyenne se chiffre donc à 1,2% pour le résidentiel et le commercial en 2019 à Québec.

Le nouveau directeur général de la Ville, Luc Monty, estime que cette nouvelle politique offre «une certitude et une sécurité pour les résidents et les entreprises». C’est le cas pour le calcul de l’impôt des particuliers au provincial, justifie-t-il.

Résultat, certains quartiers verront leur facture augmenter, et d’autres, diminuer (voir tableau). Les grands perdants sont à Vanier avec une hausse de 2 %. Les citoyens de Val-Bélair reçoivent quant à eux un cadeau de Noël à l’avance, avec une baisse de 1,7%.

Paiement en quatre versements

Régis Labeaume l’avait promis en campagne électorale en 2017. La Ville permettra dès 2019 le paiement de la facture de taxes en quatre versements égaux pour tous les propriétaires d’immeubles. Ils seront fixés au 4 mars, 3 mai, 3 juillet et 3 septembre.

La Ville doit prévoir 2,3 millions $ dans son budget pour financer cette mesure.

Investissements record

L’administration poursuit sur sa lancée d’investissements. En 2019, elle investira une somme jamais atteinte depuis 10 ans, soit 1,9 milliard $, dont près des deux tiers seront payés comptant, pour éviter de débourser en frais d’intérêts.

La part du lion va au transport collectif. Une somme colossale de 496,8 millions $ est répartie entre le Réseau de transport de la capitale, pour son maintien et son développement (281,8M$), et le projet de réseau de transport structurant. La Ville y injecte 215 millions $ provenant du gouvernement du Québec pour sa «construction». En 2019, c’est 39 millions $ qui seront investis. Le gros des sommes sera dépensé en 2020 (94,7M$) et en 2021 (81,2M$) et servira principalement aux plans et devis et au montage financier, a indiqué le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand.

Parmi les autres projets qui retiendront l’attention au cours des trois prochaines années, notons le centre de biométhanisation (105M$), la réhabilitation des chaussées et le réaménagement de la route de l’Église (83,2M$), la construction du Centre de glaces et le réaménagement de la Base de plein air de Sainte-Foy (82,4M$) et la bibliothèque Gabrielle-Roy (32,7M$).

Dette en baisse

La dette continue sa lente décroissance. À 1 549 milliards $, elle est en baisse de 77,9 millions $, soit une réduction de 1,8% par rapport au budget 2018. Le maire se félicite d’avoir réussi à réduire la dette de 5% depuis 2016. Il prévoit poursuivre sur cette lancée et sabrer 113 millions $ dans la dette nette entre 2018 et 2021.

Le budget de la Ville est de 1 502 milliards $, en hausse de 2,8% par rapport à 2018.

Le dollar de taxes

Dépenses de financement: 0,28$

Services de proximité: 0,19$

Qualité de vie urbaine: 0,16$

Soutien institutionnel: 0,12$

Contributions aux organismes: 0,09$

Direction générale: 0,06$

Eau et valorisation énergétique: 0,04$

Autres frais: 0,06$

Hausse ou baisse de taxes résidentielles (selon l’évaluation moyenne de 283 000 $)

Facture annuelle de taxes en 2019

Beauport 2837 $ (+ 39 $) + 1,4 % Charlesbourg 2837 $ (+ 46 $) + 1,6 % Cap-Rouge 2848 $ (- 27 $) - 0,9 % Lac-Saint-Charles 2844 $ (+ 47 $) + 1,7 % Loretteville 2912 $ (- 22 $) - 0,7 % Québec 2977 $ (+ 41 $) + 1,4 % Sillery 2837 $ (+ 42 $) + 1,5 % Saint-Émile 2848 $ (+ 47 $) + 1,7 % Sainte-Foy 2840 $ (+ 46 $) + 1,6 % Val-Bélair 3003 $ (- 51 $) - 1,7 % Vanier 2837 $ (+ 56 $) + 2 % Moyenne 2893 $ (+ 34 $) + 1,2 %

* NOTE (Ces données tiennent compte de la diminution des contributions pour le paiement des dettes des anciennes villes et du processus d’harmonisation du fardeau fiscal)

* Source: Budget 2019 de fonctionnement et d’investissement de la Ville de Québec.