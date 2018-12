En France, le peuple est en colère, et les élites ne savent plus quoi faire.

Le mouvement des gilets jaunes en laisse plus d’un perplexe. Il semble aussi «piégeux» de le définir au moyen des grilles d’analyses traditionnelles que de deviner dans quelles rues de Paris il va frapper.

Dans l’Hexagone, tant Mélenchon, l’insoumis de gauche, que Marine Le Pen, la passionaria de la droite au flambeau, cherchent à le récupérer. Certains porte-parole, rapidement éjectés de la scelle du taureau populaire, ont tenté d’établir une liste de revendications, lesquelles empruntent tant à la gauche, qui s’ennuie de Jaurès, qu’à la droite, qui a peur d’un monde qui change.

D’un point de vue québécois, c’est comique aussi. Ceux qui les aiment, à gauche, y voient un écho français des carrés rouges ou, à droite, le peuple à bout de souffle qui se lève contre l’étatisme, socialiste ou multiculturaliste. Ceux qui les jugent, encore à gauche, croient voir une bande de cheveux gris qui ont peur de l’immigration ou, cette fois à droite, des casseurs qui méprisent les institutions. Bref, tout le monde y met ce qu’il veut y voir.

Une chose est sûre, c’est qu’en France, les gilets jaunes récoltent près de 80 % d’appuis populaires dans les sondages. Le mouvement ratisse large.

Et, oui, le peuple est en colère.

Quel peuple?

Mais, au fait, c’est qui le peuple? Tout le monde en parle, même si personne ne semble parler de la même affaire.

Lors du Printemps érable, Gabriel Nadeau-Dubois répétait que le peuple était dans la rue. «Nous sommes le peuple, et le peuple est libre», chantait Loco Locass.

Pourtant, habitant à Québec depuis plus de quinze ans, ça fait depuis que j’y vis que j’entends les radios privées dire qu’elles parlent au nom du peuple. Elles n’aimaient pas vraiment les carrés rouges, celles-là...

Conséquemment, les partisans de la construction d’un troisième lien entre Québec et Lévis cherchent à faire taire toute critique en disant que «le peuple a décidé», s’appuyant sur l’élection d’un gouvernement caquiste par moins de 25 % des électeurs inscrits.

Inversement, je vois Catherine Dorion dire que, quand on critique sa manière de parler, on insulte le peuple. Puis, je me souviens que René Lévesque disait qu’il n’y avait pas pire manière de mépriser le peuple que de prétendre qu’il faut lui parler en joual pour être sûr qu’il nous comprenne.

À la fin, tout le monde prétend parler pour le peuple, autant Donald Trump que Bernie Sanders. Autant Maxime Bernier que Justin Trudeau. Autant François Legault que Manon Massé.

Les gens

L’Américain Steve Bannon, penseur de la alt-right, ancien conseiller de Trump, ami du Front national de Marine Le Pen et partisan des gilets jaunes, pense que le populisme a déjà gagné. Il s’agit juste de savoir s’il sera de gauche ou de droite. C’est ce qui explique que tout le monde se l’arrache, le fameux peuple.

Mon petit bagage personnel, politique et social m’amène pourtant à penser que, quand un politicien prétend s’exprimer pour le peuple, c’est généralement signe qu’il ne le fait pas. Ceux qui le font sincèrement ne ressentent pas le besoin de l’écrire sur Facebook.

Si on veut sincèrement trouver des solutions aux problèmes de notre temps, il faut justement commencer par admettre que, le peuple, ce n’est pas une masse qui veut la même chose. Ce sont des gens différents qui ont des problèmes et des aspirations différentes. C’est compliqué.

Et c’est justement pour ça que ceux qui proposent des idées simples font partie du problème.