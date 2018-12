Cette maison de style scandinave à vendre au coût de 575 000$ est un véritable havre de paix

Il y a de ces maisons où l’ont se sent bien instantanément après y avoir mis les pieds. C’est le cas du Domaine Saint-Sauveur construit en 2015.

Cette propriété en vente au coût de 575 000$ offre un grand espace à aire ouverte, une cuisine moderne et épurée, un foyer, trois chambres dont une ayant une salle de bain attenante, deux terrasses relaxantes et bien plus encore!

Son style scandinave et tout en simplicité s’agence merveilleusement bien à son environnement en pleine forêt.

Cette propriété au design impeccable a d’ailleurs fait le tour des plus grandes publications d’architectures du monde telles que Deezer et Architizer.

