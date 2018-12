Côte-Nord: la CSN critique la gestion du personnel du CISSS

La CSN estime que la haute direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord devrait se concentrer davantage sur la rétention de son personnel en place que d’en recruter d’autres.

La centre syndicale, qui représente 1600 syndiqués sur les 3500 du réseau de la santé sur la Côte-Nord, dit ne pas être contre la vaste campagne de recrutement lancée la semaine dernière par le CISSS, mais souligne qu’au cours de la dernière année, il y a 374 embauches pour 360 départs.

Le problème, selon la CSN, c’est que le personnel est laissé à lui-même par les gestionnaires qui sont de plus en plus regroupés à Baie-Comeau et Sept-Îles, ce qui semble décourager les troupes.

«Les gens qui sont là, si on n’est pas capable de les garder, même si on embaucherait, on embaucherait, on embaucherait, puis il y a autant de départs, on n’est pas dans le plus. On va être tout le temps dans le négatif», souligne Steve Heppel, de la Fédération de la santé et des services sociaux (CSN) de la Côte-Nord.

Une des solutions proposées par le syndicat serait de rendre disponibles des postes à temps complet et d’augmenter les salaires.

La CSN souligne que 524 de ses membres n’ont toujours pas de postes, ce qui, selon elle, est loin de favoriser la rétention du personnel.