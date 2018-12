La Fondation de l’église Saint-Charles-Borromée de Charlesbourg a tenu, le 13 octobre dernier, son spectacle-bénéfice, sous la présidence d’honneur d’André Roy, président de PMT ROY, Assurances et services financiers.

Mettant en vedette Gregory Charles, le concert a permis d’amasser la somme de 20 000 $, qui a été remise à la paroisse. Grâce à sa campagne de financement La Grande Corvée, la Fondation compte amasser 500 000 $ sur cinq ans afin de réaliser des travaux de rénovation, de peinture et d’installation de gicleurs à l’église de Charlesbourg, classée monument historique. 300 000 $ ont été massés à ce jour.

Les plus méritants

Photo courtoisie

Roger Paradis, promoteur du récent Salon des artisans et des métiers d’art de Québec, et ses partenaires ont décerné, le 5 décembre dernier, les prix aux exposants s’étant le plus démarqués lors de la 14e présentation de l’événement au Centre de foires. Les voici, sur la photo, de gauche à droite : Patrice Dion et Daniel Picard (Les épices du Guerrier), Prix Coup de cœur agroalimentaire ; Véronique Dubé (Kassiopeia par la Bohème), Prix Coup de cœur métiers d’art ; Julie Bussières (Verre Métal), Prix Desjardins en métiers d’art et Jacob Couture, ébéniste, Bourse de la relève en métiers d’art, Prix Coup de cœur relève. Absente sur la photo, Pauline Dionne (Lökkö-Localement délicieux), Prix Desjardins Agroalimentaire.

Penelope a 50 ans

Photo courtoisie

L’un des plus anciens détaillants de la Place Ste-Foy, la bijouterie Penelope a récemment célébré ses 50 ans. C’est en 1968 que l’entreprise familiale a pris son envol pour devenir rapidement la référence dans la vente de bijoux haut de gamme à Québec. Les collections exclusives, les marques de renom et l’accompagnement personnalisé des professionnels de la bijouterie font la renommée de Pnelope depuis cinq décennies. La bijouterie est l’affaire de Claudine Béland et de Jacques Labrecque, propriétaires, qui voient l’une de leurs filles, Virginie, participer à la croissance et au développement de l’entreprise familiale. Sur la photo, la famille Labrecque : Claudine Béland, Virginie Labrecque et Jacques Labrecque.

Un Petit Creux ?

Photo courtoisie

Kim Colonna et Marie-Pierre Tomasi (photo), viennent d’ouvrir un nouveau concept de restaurant 100 % corse : Petits Creux Corsica Origina, une première non seulement à Québec, mais aussi au Québec. Après cinq ans d’expérience sur l’avenue Cartier, les propriétaires ont fermé leur bar à vin (Petits Creux & Grands Crus), l’ont reconstruit au coût de 350 000 $ et ont refait la décoration, cette fois inspirée des merveilles de l’île française. Le nouveau restaurant Petits Creux (50 places), toujours sur la rue Cartier, à Québec, propose une cuisine traditionnelle corse apprêtée par le chef Étienne Collignon. Installé à Québec depuis 12 ans, le couple prévoit ouvrir un deuxième restaurant Petit Creux Corsica Origina, mais cette fois-ci, à Montréal.

60 ans

Photo courtoisie

Bonne fête à Guylaine Potvin (photo), qui a 60 ans aujourd’hui. Guylaine pourra profiter pleinement de ce nouveau statut puisqu’elle est à la retraite depuis le 4 décembre dernier, après une carrière de 30 ans à titre d’agente de secrétariat à l’Université Laval. Claude Lachance, son conjoint des 5 dernières années, la famille de Guylaine, ses ex-collègues de travail et ses amis(es) lui souhaitent d’en profiter au maximum.

Anniversaires

Photo courtoisie

Daniel Boudreault (photo) animateur des émissions Virage et Virage Plus à TéléMag depuis septembre 1997, 52 ans... Kenneth Branagh, acteur irlandais, réalisateur et scénariste (Hamlet), 58 ans... Claudette Dion, chanteuse, la sœur de Céline Dion, 70 ans... Simon Durivage, ex-animateur du Club des Ex au Réseau de l’Information (RDI), 74 ans... Steve Renko, lanceur au baseball majeur, avec les Expos de 1969 à 1973, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 décembre 2017. Raymond E. Kassar (photo), 89 ans, président et chef de la direction de l’entreprise Atari de 1978 à 1983... 2016. Christian Simard, 67 ans, chanteur-claviériste du groupe Morse Code dans les années 70-80... 2016. Bill Dineen, 84 ans, l’ex-porte-couleurs des A’s de Québec (1962 à 1964), de Détroit (LNH), avec 2 coupes Stanley en 1954 et en 1955, a aussi dirigé les Flyers de Philadelphie... 2015. Denis Héroux, 75 ans, cinéaste et producteur québécois... 2009. Jean-Robert Gauthier, 80 ans, l’un des plus grands militants de la cause des Franco-Ontariens... 2006. Jean Martel, 49 ans, propriétaire des pharmacies Jean Coutu sur St-Vallier et Boulevard Ste-Anne à Québec... 2006. Augusto Pinochet, 91 ans, ancien dictateur chilien.