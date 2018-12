Labeaume s’engage à indemniser les commerçants pour les travaux du réseau de transport structurant

Le maire Labeaume s’est formellement engagé lundi à indemniser les commerçants qui risquent de perdre de l’argent à cause des futurs travaux de construction du réseau de transport structurant.

«C’est sûr qu’on va avoir un programme. On examine les programmes ailleurs, comme à Montréal. Il faut avoir un programme qui fait en sorte qu’on paie les pertes réelles. Et ça, c’est compliqué à démontrer. Il faut trouver la bonne méthode», a signalé le maire Labeaume, lundi, en marge du dépôt du budget de la Ville de Québec.

Ce dernier s’est cependant bien gardé d’avancer un quelconque budget d’indemnisations. On ne sait pas non plus si les montants seront puisés à même les 3 milliards $ financés par les deux paliers de gouvernements supérieurs ou bien sur les 300 millions $ investis par la Ville de Québec. «Ce qui est admissible ou pas, ça reste à déterminer. On ne sait pas encore», a admis Régis Labeaume.