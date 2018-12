Lebourgneuf-Neufchâtel: Labeaume respectera finalement ses promesses malgré la défaite

Le maire de Québec change son fusil d’épaule. Moins de 24 heures après la défaite d’Équipe Labeaume lors d’une partielle, il affirme qu’il va finalement «tout faire» pour réaliser l’ensemble de ses engagements durant la campagne électorale.

Déçu et aigri dimanche soir, Régis Labeaume avait laissé clairement entendre qu’il n’avait pas l’intention de se battre auprès du gouvernement Legault pour obtenir les 50 M$ nécessaires à la construction d’un pont d’étagement pour soulager la congestion à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf.

«Si les gens avaient voulu du pont, ils nous auraient appuyés. Ils ne le veulent pas. Moi, je n’irai pas me battre pour ça. Ce n’est pas de la vengeance. C’est juste un constat», avait-il réagi à chaud, quelques minutes après la confirmation de la victoire de Patrick Paquet – le candidat de Québec 21 – dans Neufchâtel-Lebourgneuf.

La nuit porte conseil, de toute évidence, puisque le discours du maire n’était plus du tout le même lundi matin, en marge de la présentation des faits saillants du budget 2019 de la Ville de Québec.

«Nous allons respecter tous nos engagements. Je suis le maire de tout le monde. Malgré la défaite, on est convaincus, nous autres, que c’est encore la bonne solution (à l’intersection de Robert-Bourassa et Lebourgneuf) alors on va travailler pour le faire», a-t-il déclaré. Le maire envisage de rencontrer «les deux députés concernés» par ce projet, Mario Asselin et Sylvain Lévesque. «Je vais leur demander de travailler ensemble».

Régis Labeaume a fait son mea culpa au sujet de sa déclaration de la veille, disant avoir réagi «sous le coup de la déception». Il maintient toutefois que cette défaite électorale, dans le cadre de cette partielle, affectera son rapport de force avec le gouvernement Legault. «Bien franchement, si on avait eu l’appui de la population, ça aurait été plus facile à travailler. Là, ça va être plus compliqué. Ceci dit, on va travailler fort pour que ça se fasse», a-t-il renchéri.

Le maire s’est également engagé à rénover le centre communautaire Charles-Auguste Savard sur le boulevard Bastien.

Rousseau condamne le «chantage» du maire

Jean Rousseau, conseiller de Démocratie Québec, a analysé ainsi la défaite d’Équipe Labeaume dans Neufchâtel-Lebourgneuf. «Le maire n’y est pas allé de main morte en disant : "Votez du bon bord et on va vous donner des résultats", a-t-il indiqué. C’est le signal que les gens n’ont pas accepté le chantage et la vision duplessiste du maire.»

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla