Martin Matte s’accorde une pause

Martin Matte se fera discret en 2019. Après sa tournée Eh la la... !, qui se termine jeudi au Centre Vidéotron, l’humoriste s’accordera une pause de quelques mois pour écrire un nouveau projet qui pourrait bien prendre la forme d’une nouvelle série télé.

« Mon attachée de presse avait trois pages de demandes pour toutes sortes de choses en 2019, et j’ai dit non à tout », a confié Martin Matte à quelques jours de ses deux spectacles à l’amphithéâtre, mercredi et jeudi.

Après le succès phénoménal des Beaux malaises, série aujourd’hui diffusée sur Netflix, recréée partout dans le monde et récompensée par plus d’une trentaine de prix, Martin Matte voudrait possiblement profiter de sa pause pour reconquérir le petit écran.

« J’aurais peut-être le goût d’écrire une autre saison de télé. C’est certain que j’ai des idées. Mais j’ai surtout le goût de prendre du temps. Depuis que je suis sorti de l’école, j’ai toujours un projet à livrer. Là, je me force à ne rien faire, et c’est un défi. Je vais faire des rénos. Je vais aider du monde à poser des cadres ! » a-t-il lancé en riant, en référence à la scène culte des Beaux malaises.

Une courte tournée

Pas question pour Martin Matte de faire comme Mariana Mazza, qui annonçait récemment que sa tournée allait finalement se poursuivre une année de plus. L’humoriste a respecté sa parole de ne pas faire plus d’une centaine de dates.

« Les deux autres tournées, j’ai fait ça, ajouter et ajouter des dates. On s’est rendus à 300, 330 shows. Quand j’ai fait Condamné à l’excellence, j’étais tombé sur scène tellement je m’étais épuisé. »

Encore une fois, la demande est assez forte pour que Martin Matte continue. « C’est sûr que c’est bizarre aujourd’hui d’arrêter quand ça vend beaucoup. Tout le monde me disait qu’il y a juste les fous qui ne changent pas d’idée. Mais je suis très content et zen de prendre du temps. »

Même si la tournée s’arrête, le spectacle Eh là là... ! vivra encore. Il sera diffusé sur Netflix au courant de l’année 2019. Malgré le rayonnement de la plateforme, Martin Matte ne souhaite pas nécessairement conquérir le monde.

« J’aime voyager et faire des choses comme aller sur le tournage des Beaux malaises en France. Mais de dire que je vais faire des shows là-bas, je n’ai pas cette ambition-là. Netflix, ce n’est pas dans le but d’avoir des contrats ailleurs », affirme-t-il.

Un petit velours

Après avoir essuyé ses « premières » mauvaises critiques « en 24 ans de carrière », la sélection de son spectacle par Netflix lui a fait « un beau velours ».

« J’ai fait le meilleur show que je peux avec le talent que j’ai, et le travail acharné que je fais depuis toujours. [Les critiques], ç’a été dur quelques jours. Mais le lendemain, j’avais un show au St-Denis et c’était bien plein. Il faut que tu mettes ça de côté. Moi, je suis content du show, [François] Avard est content. Que les gens aiment ça dans la salle, que mes proches aiment ça, ça me rend heureux. »