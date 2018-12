Thetford Mines: 7 arrestations pour capacités affaiblies en 10 jours

Les patrouilleurs de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont été très occupés depuis le début du mois de décembre, en matière de conduite avec les capacités affaiblies, alors qu’il y a eu pas moins de sept arrestations en une dizaine de jours pour conduite en état d’ébriété.

Trois des sept arrestations sont survenues la fin de semaine dernière et deux des trois individus arrêtés avaient plus de deux fois la limite permise d’alcool dans le sang.

La première a eu lieu vendredi, en milieu de journée. C’est la Sûreté du Québec (SQ) qui a alerté les patrouilleurs de la Sûreté municipale (SM) de Thetford Mines qu’un homme de 26 ans, originaire de Victoriaville avait tenu des propos suicidaires et qu’il était en direction de leur territoire.

L’individu a été trouvé sur le boulevard Frontenac Est à bord de son véhicule. Il a soufflé dans l’alcootest qui a révélé des taux allant au-delà du double de la limite permise d’alcool dans le sang.

Les patrouilleurs de la SM ont pris soin de contacter des intervenants sociaux afin qu’ils puissent rencontrer l’homme dans sa crise suicidaire et lui offrir le soutien approprié.

La seconde arrestation est survenue dans la nuit de vendredi à samedi, alors que les patrouilleurs ont intercepté un conducteur qui textait à un feu rouge. «Les feux de circulation ont eu le temps de faire un cycle complet et des patrouilleurs qui étaient en sens inverse l’ont aperçu», indique Yves Simoneau, porte-parole de la SM.

Ils ont remarqué des signes de capacités affaiblies par l’alcool au moment de s’entretenir avec l’individu de 35 ans. Il a été arrêté puis soumis à l’alcootest ou les échantillons d’haleine recueillis ont indiqué des taux tout près du triple de la limite permise.

Il a reçu un constat d’infraction de 484 $ affranchi de 5 points d’inaptitude pour le texto au volant.

La dernière arrestation a eu lieu samedi après-midi, près d’un bar de la rue Notre-Dame Est. Le conducteur d’une motoneige, un homme de 68 ans, qui circulait en bordure du chemin public a été arrêté par un patrouilleur, alors qu’il venait de quitter l’établissement licencié. Les échantillons d’haleine ont révélé des taux supérieurs à la limite légale. La motoneige a été remisée en fourrière automobile au poste de police.

Les permis de conduire des trois individus ont été suspendus pour 90 jours et leur véhicule, saisis pour trente jours. La motoneige a été remisée au poste de police. Ils devront tous comparaître le 1er mars au palais de justice de Thetford Mines.

Les quatre autres arrestations ont eu lieu la fin de semaine du 1er et 2 décembre. Il y a eu notamment une jeune femme de 17 ans qui a fait une sortie de route, un homme qui a été intercepté dans un barrage routier, un autre individu qui se trouvait au service au volant d’un restaurant McDonald’s et qui a percuté le derrière d’un autre véhicule et une femme qui a été interceptée à son domicile.

Ce nombre d’arrestations est désolant, selon Yves Simoneau, porte-parole à la Sûreté municipale de Thetford Mines, alors que les services policiers sont très actifs, ce mois-ci, à contrer l’alcool et les drogues au volant et considérant toutes les options de raccompagnement disponibles, en plus d’Opération Nez rouge.