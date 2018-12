Un gala Les Olivier en légère baisse

Le gala Les Olivier a attiré 1 215 000 téléspectateurs, dimanche soir, selon les données préliminaires de Numéris. L’an dernier, la cérémonie, qui s’était tenue en marge du scandale Gilbert Rozon, avait rallié 1 403 000 amateurs.

Toujours à Radio-Canada, l’émission Tapis rouge, pilotée par Mario Tessier et Anaïs Favron, a également enregistré une légère baisse, passant de 629 000 à 565 000 curieux. Malgré ce fléchissement, Les Olivier sont sortis grands gagnants des cotes d’écoute, devançant la finale d’Occupation double Grèce (675 000) à V et Boomerang de Noël (769 000), L’expérience Messmer (596 000) et Tout le monde aime (347 000) à TVA. Parlant d’OD, la finale de l’an dernier avait rassemblé plus de 800 000 fidèles.