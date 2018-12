L'accès aux médecins de famille plafonne

Pourtant, au cabinet de la nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann, on affirme qu’il est «trop tôt» pour déterminer si les médecins fautifs verront leur rémunération être réduite, comme cela était prévu par la loi 20, que l’ex-ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait fait adopter.

Contrairement à l’époque du ministre Barrette, le gouvernement Legault ne met plus l’accent sur l’objectif ferme de 85 % de Québécois avec un omnipraticien. «Notre objectif est clair : nous prendrons tous les moyens pour que tous les Québécois qui le souhaitent aient accès à un médecin de famille», dit Alexandre Lahaie.

Pour le PDG de la FMOQ, le docteur Louis Godin, la stagnation des inscriptions s’explique par un nombre plus élevé que prévu de départs à la retraite, doublé d’un ralentissement du nombre de nouveaux omnipraticiens qui sortent des facultés de médecine.

Devant la menace de la loi 20, les étudiants ont plutôt opté en plus grand nombre pour la médecine spécialisée. «Le climat, au cours des dernières années, a été excessivement difficile pour les médecins de famille – on les menaçait de toutes sortes d’affaires, d’obligations, de pénalités, etc. Donc, c’était un peu prévisible que les étudiants choisissent autre chose que la médecine familiale», dit le Dr Godin.