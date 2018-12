Un troisième livre en chantier

Fort du succès de ses livres La Liste et La Suite, l’humoriste Jérémy Demay prépare déjà un troisième ouvrage. Attendu l’automne prochain, ce nouveau bouquin sera cette fois-ci une collaboration avec son ami, l’auteur Franck Lopvet.

« Ce sera sous forme de questions-réponses­­­, une espèce de discussion entre lui et moi. Ça sera dans la même veine que mes deux premiers livres, mais de plus en plus humain et de plus en plus profond », annonce-t-il.

Même si ses écrits traitent de croissance personnelle, l’humoriste ne se considère pas du tout comme un gourou ni comme un coach de vie.