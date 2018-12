Une autre série pour J.M. Vallée

Jean-Marc Vallée enchaîne les projets aux États-Unis.

Après avoir tourné les séries Big Little Lies et Sharp Objects pour le réseau HBO, le cinéaste québécois vient d’être recruté pour réaliser une autre série destinée à la même chaîne, selon Variety.

Ce nouveau projet d’une série intitulée Gorilla and the Bird s’inspire d’un livre autobiographique du même titre écrit par Zack McDermott qui relate l’amour inconditionnel d’une mère pour son fils bipolaire. En plus de réaliser la série, Vallée agira à titre de producteur exécutif. Rappelons que le réalisateur québécois travaille aussi sur un projet de film qui racontera l’histoire d’amour entre John Lennon et Yoko Ono.

Nominations

Pendant ce temps, la plus récente série de Vallée, Sharp Objects, continue de récolter des nominations pour les cérémonies de remises de prix. Après avoir été citée dans trois catégories aux Golden Globes, Sharp Objects a récolté lundi quatre nominations en vue du prochain gala des Critics’ Choice Awards. La série est notamment citée dans les catégories de meilleure minisérie.