Bravo à Diffusion culturelle de Lévis (DCL) qui a remporté, le 26 novembre dernier, le prix Ville de Lévis remis à l’occasion du gala des Prix d’excellence des arts et de la culture présenté au Musée de la Civilisation. Ce prix est décerné à un organisme lévisien qui s’est démarqué de manière exceptionnelle par ses actions et qui a contribué au dynamisme de Lévis.

DCL, qui fête ses 40 ans cette année et qui a devancé au scrutin Diffusion Avant-Scène et Regart, centre d’artistes en arts actuels, a connu, entre autres, une croissance fulgurante des matinées scolaires à l’Anglicane avec 332 animations de sensibilisation des publics, soit une hausse de 50 %, et a connu le meilleur résultat de son histoire au chapitre des assistances à l’Anglicane avec 26 369 spectateurs, une augmentation de 43,4 %.

Donnez un peu, aidez beaucoup

Soutenue par tous les magasins Provigo et Maxi du Québec, la campagne annuelle « Donnez un peu, aidez beaucoup » est l’occasion pour les clients de redonner à la communauté. C’est ce qui s’est produit cet automne, alors que les clients du Provigo Mario Goulet, du boulevard René-Lévesque Ouest à Québec, ont remis plus de 800 $ à la Cuisine Collective St-Sacrement.

Kiosque de Noël

Jusqu’au 22 décembre, le Kiosque de Noël vous attend, pour une 10e année au centre commercial Place Côte-Joyeuse à Saint-Raymond (Portneuf). Une initiative de Richard Pearson en partenariat avec René-Jouets, le kiosque permet aux familles moins bien nanties et qui n’ont pas les moyens de se procurer des jouets à plein prix pour Noël de profiter d’aubaines en plus d’offrir une chance de redonner plus d’argent aux organismes bénéficiaires. Plus de 70 % des jouets proviennent de Réno-Jouets. Sur la photo, de gauche à droite : Richard Pearson, employé de Réno-Jouets et fondateur du Kiosque de Noël ; Marlène Delwaide, conseillère politique du député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin (PC) ; Annie Asselin, directrice générale et fondatrice de Réno-Jouets et Vincent Caron, député provincial de Portneuf (CAQ).

Allumez un rêve

Le 29 novembre dernier, Monsieur­­­ Cocktail, SM Tardif et Maçonnex ont remis 30 000 $ à la Fondation Rêves d’enfants afin de concrétiser le rêve de 3 enfants à l’occasion de l’événement Allumez un rêve, qui se tenait au Fairmont Le Château Frontenac. Voici d’ailleurs la photo de famille de l’événement.

Anniversaires

Michel Courtemanche (photo), mime et fantaisiste québécois, 54 ans... Daniel­­­ Alfredsson, hockeyeur suédois maintenant à la retraite 46 ans... Michel Villeneuve, ex-commentateur sportif, natif de Beauport, 64 ans... Enrico Macias, chanteur algérien, 80 ans... Rock Demers, producteur de cinéma (La Guerre des tuques), 85 ans... Pierre Pilote, défenseur, qui a joué 890 matchs dans la LNH avec Chicago et Toronto, 87 ans.

Disparus

Le 11 décembre 2008. Bettie Page (photo), 85 ans, mannequin américain souvent désigné comme la « reine des pin-up »... 2014. Michel duCille, 58 ans, journaliste et photoreporter américain, célèbre pour avoir reçu trois prix Pulitzer... 2013. Kate Barry, 46 ans, photographe britannique et fille de l’actrice Jane Birkin... 2012. Ravi Shankar, 92 ans, maître indien du sitar... 2011. Jean-Paul Fugère, 90 ans, réalisateur et romancier canadien.