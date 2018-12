Un investissement de 100 M$ pour Ivanhoé Cambridge et Claridge

Le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec et Claridge, la société d’investissement contrôlée par la famille Bronfman, vont investir de nouveau 100 millions $ en immobilier à Montréal et à Québec au cours des prochaines années.

Ivanhoé Cambridge et Claridge renouvellent ainsi un partenariat mis en place en 2016, qui a mené à une dizaine de projets de construction en tout genre depuis deux ans, avec cette seconde enveloppe de 100 M$.

Québec et Montréal

Cette somme sera investie, comme la précédente, dans des projets d’envergure de la métropole et de la capitale québécoise.

Des investissements de l’ordre de 5 à 15 M$ sont prévus, a précisé en entrevue avec Le Journal Ezio Sicurella, v.-p. exécutif, Résidentiel, Hôtels et Fonds d’investissements immobiliers, hier.

Parmi les projets mis de l’avant depuis deux ans : le 1111 Atwater, site de l’ancien Hôpital pour enfants de Montréal, et le projet des Loges Saint-Nicolas, qui compte 857 appartements locatifs.