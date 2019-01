Alicia Moffet annonce qu'elle est enceinte et voici tous les détails

La chanteuse et influenceuse Alicia Moffet a fait une grande annonce sur ses réseaux sociaux aujourd'hui: la jeune femme attend son premier enfant!

C’est par le biais d’une vidéo YouTube qu’Alicia a annoncé sa grossesse de 15 semaines, accompagnée de son chum Alex Mentink avec qui elle partage sa vie depuis quelques mois.

Les futurs parents attendent la venue du nouveau-né autour du 18 juillet 2019, quelques jours avant l'anniversaire de la chanteuse (22 juillet).

Pour prévenir le futur père, elle lui a écrit une petite note qu'elle a placée sur des vêtements de bébés: «J’ai décidé de vous faire une surprise et d’arriver dans vos vies un peu plus tôt que prévu! On va être la plus SICK famille de la planète. Je t’aime déjà. – bébé Mentink #1». Trop cute!

Par la suite, ils ont fait la grande annonce à leur proche à Noël et depuis, ils ont eu beaucoup de difficulté à garder le secret sur les réseaux sociaux.

Alicia a également rassuré sa communauté en mentionnant qu'elle n’a pas l’intention de devenir une maman Instagram, même si le plan pour la suite n’est pas encore clair.

Bref, rester à l’affût, puisque le 9 février prochain, ils dévoileront le sexe du bébé.

On souhaite tout le bonheur du monde aux nouveaux parents!

