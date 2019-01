5 trucs beauté inusités des vedettes à adopter en 2019

En 2018, on a appris des trucs de beauté des plus grandes stars et on a bien l’intention de s’en inspirer en 2019.

On a donc compilé pour vous nos 5 astuces favorites, toutes tirées d’entrevues ou des comptes Instagram de nos prefs.

1. Hailey Bieber – Un baume à lèvres sur les sourcils

La seule chose qu’on aime encore plus qu’un truc beauté, c’est quand il ne coûte pas cher!

Le produit chouchou d’Hailey est le baume Aquaphor qu’elle utilise sur les lèvres, la peau et même pour fixer ses sourcils!

2. Lucy Hale – Un Red Bull contre les boutons

Quand on a vu Lucy Hale déposer une canette de Red Bull sur son visage, on se demandait bien pourquoi...

Eh bien, l’actrice a expliqué sur Instagram que le froid aide avec l’inflammation des boutons, d’où l’utilisation de la canette.

3. Kim Kardashian – Le maquillage complet avec le bâton de contouring

Vous avez bien lu: Kim dit être capable de faire tout son visage, simplement avec un bâton de contour. Donc, pas juste sur la peau, mais les yeux et... la bouche aussi!

Ce qu’elle préfère, c’est d’utiliser le bâton à titre de crayon pour les lèvres quand elle porte un nude.

4. Joan Smalls – Un sérum maison qui fait pousser les cils

La mannequin Joan Smalls a un truc bien particulier qu’elle concocte elle-même.

Elle mélange de l’huile de ricin, de coco et de lavande, puis l’applique sur ses cils pour qu’ils soient plus longs et forts. On adopte!

5. Camila Mendes – Un baume à lèvres en blush

L’actrice est tellement originale avec son maquillage, qu’elle a même déjà retouché son teint avec un pancake!

On aime quand même mieux ce truc: au People’s Choice Awards en 2018, Camila portait un baume à lèvres EOS à titre de fard à joues. D’où son teint «glowy» de feu!

