HAMEL, Raynald



À Québec, le 21 décembre 2018, à l'âge de 61 ans et 10 mois, est décédé monsieur Raynald Hamel, fils de feu madame Lauréatte Carbonneau et de feu monsieur Jean-Robert Hamel. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il sera regretté par sa sœur Louisette et son frère Daniel qui l'ont accompagné dans les dernières années de sa vie; il demeurera dans le souvenir de tous les membres de la famille. Un gros merci au personnel du L33 et de l'infirmerie.