GEORGIEFF, Dre Nancy



À Québec, à son domicile, le 29 décembre 2018, entourée de tous les siens suite à un long combat contre le cancer, est décédée Nancy Georgieff, à l'âge de 51 ans, fille de monsieur Alexandre Georgieff et de dame Louise Charland.La famille vous accueillera aule dimanche 6 janvier 2019 de 10 h à 16 h. Une inhumation au cimetière de La Tuque aura lieu ultérieurement. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses filles: Alexandra et Émilie Grenon; son frère et ses sœurs: Éric, Kathleen (Alain Sauvé) et Sylvie; ses neveux et nièces: Maxime Sauvé, Amélie Sauvé (Charles Pellerin et leurs enfants: William et Alice), Louis-Alexandre, Samuel et Myriam Lauzon; le père de ses enfants Michel Grenon; sa belle-mère Rita Angers Grenon; sa belle-sœur Lise Grenon (ses enfants: Mathieu et Isabelle D'Amours); son beau-frère Gilles Grenon (Karen et leurs enfants: Megan et Rachel); son beau-frère Denis Grenon (Sylvie et leurs enfants: Marylène et Sébastien) de même que ses oncles, tantes (particulièrement son parrain Gilles Charland et sa marraine Muriel Charland Lapointe ainsi que ses cousins et cousines. Elle laisse aussi dans le deuil ses amie(e)s et collègues de travail du Centre Médical de Donnacona et de l'Hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond. La famille tient à remercier chaleureusement toute l'équipe d'oncologie de l'hôpital Saint-Sacrement, de même que l'équipe de soutien à domicile/soins palliatifs du CLSC de Sainte-Foy pour leurs bons soins. Des dons à des organismes contre le cancer seraient appréciés.