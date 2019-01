MÉNARD, Henri-Louis



Au Manoir des Sages de Saint-Magloire, le mercredi 2 janvier 2019, est décédé à l'âge de 91 ans et 8 mois, monsieur Henri-Louis Ménard, époux de madame Aurore Guillemette et fils de feu Alfred Ménard et de feu Maria Labbé. Il demeurait à Saint-Magloire. Monsieur Henri-Louis Ménard sera exposé à lavendredi de 19h à 22h et samedi de 12h à 15h45.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraireIl laisse dans le deuil, outre son épouse Aurore Guillemette, ses enfants: Simon (Réjeanne Tanguay), Marcel (Josée Huot), Fabien (Judith Maurice), Guillaume (Mireille Asselin), Claudine (Jocelyn Thibouthot), Patrick (Chantal Lapointe), Normand et Pauline (Jacques Lavallée) ainsi que plusieurs petits-enfants et arrière- petits-enfants. Il était le frère de: feu Rock, Egide (Pierrette Cadieux), feu Marthe (feu Roger Boutin), feu Rémi (Denise Brochu) et Catheline (André Roy). De la famille Guillemette, il était le beau-frère de: feu René, feu Lorenzo, feu Adélard, Diane (Roger Auclair), Ronald (Pauline Bédard), Louisette (feu Miville Boucher) et feu Laurence. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un remerciement spécial aux propriétaires Sylvie et Patrick ainsi qu'au personnel de la résidence Le Manoir des Sages de Saint-Magloire pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, 2640, boul. Dionne, Saint-Georges (Québec) G5Y 3X8. Formulaires disponibles au salon.