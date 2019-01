HARBOUR, Lucille Picard



Au CHA St-Sacrement, le 29 décembre 2018, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Lucille Picard, épouse de feu monsieur Jean-Paul Harbour, fille de feu dame Emilia Moore et de feu monsieur Alfred Picard. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 16 h.L'inhumation des cendres aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 13 h 30 au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane, André (Jeannine Vézina), Aline (Kevin Below), Robert (Johanne Lemieux), Marc (Réjeanne Caron) et Denis; ses petits-enfants: Tommy, Karine (Simon Gariépy), Francis (Karine Lapierre), Philippe, William (Marie-Eve St-Gelais), Alexandre (Benjamin Terrice), Félix et Léonie; ses arrière-petits-enfants: Mathieu et Xavier Gariépy, Jake et Laurie Below, James-Olivier et Magalie Harbour, Victoria et Béatrice Harbour; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs Picard et tous ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Picard et Harbour qui l'ont précédée. Un immense remerciement à tout le personnel du deuxième étage du Manoir Sully pour leurs excellents services et au personnel de l'hôpital St-Sacrement pour leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel:info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place