ANCTIL, Caroline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 décembre 2018, à l'âge de 39 ans, est décédée Caroline Anctil, conjointe de Jean-François Lavoie, fille de feu monsieur Jean-Marc Anctil et de dame Clémence Thériault (Jacques Lavoie). Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule lundi 7 janvier 2019 de 9 h à 12 h30.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jean-François et sa mère Clémence (Jacques Lavoie): ses enfants: Olivier et Laurie, sa sœur Sylvie (Gilles Racine), son beau- frère Philippe Lavoie, sa belle-sœur Alexandra Lavoie (Maxime Marchand); ses neveux et nièces: Michaël, Marie-Pier, Léa, Liana, Loïc; ses filleules Alyson et Addisson ainsi que plusieurs cousins, cousines, oncles, tantes, nombreux ami(e)s et collègues de travail.