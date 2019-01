Épique bataille pour l’or remportée par la Finlande

VANCOUVER | Cayden Primeau et Ukko-Pekka Luukkonen ont livré un véritable spectacle devant leur filet respectif, hier, en bataillant fermement pour la médaille d’or au Championnat mondial junior.

Alexander Chmelevski, Joel Farabee, Oliver Wahlstrom et Ryan Poehling ont goûté à sa médecine.

Deux cents pieds plus loin, Primeau s’est aussi dressé devant le filet des États-Unis. Calme et précis dans ses déplacements, il a gardé les siens dans le match durant les 60 minutes de jeu grâce à ses 25 arrêts.

Incapables de saisir leurs chances lors de leurs trois jeux de puissance au second vingt, les hommes de Mike Hastings ont vu leurs rivaux prendre les devants en milieu d’engagement.

Sur l’attaque à cinq, Jesse Ylonen a décoché un boulet de canon qui a dévié à mi-chemin, ce qui a trompé la vigilance de Primeau. C’était le troisième but du tournoi de l’espoir du Canadien.

On croyait déjà se diriger vers une consécration finlandaise après 40 minutes de jeu. On en était convaincu quand le grand Otto Latvala a aussi déjoué le gardien américain d’un tir du point d’appui tôt en troisième.

Un genou au sol dans la bagarre, les Américains se sont relevés en répliquant avec force. Ils ont créé l’égalité en moins de deux minutes. Chmelevski a d’abord trouvé l’énigme Luukkonen. Et ensuite, oublié à quelques pieds de la cage, Josh Norris a semé l’hystérie sur le banc des États-Unis avec l’aide Chmelevski. L’attaquant Noah Cates a amassé des aides sur les deux séquences.

Considéré comme l’un des plus beaux espoirs au prochain repêchage de la LNH, sinon le plus bel espoir, le jeune Kaapo Kakko a inscrit le but de la victoire alors qu’il restait 96 secondes à écouler au tableau.