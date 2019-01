Déneigement des trottoirs à Québec: la neige confine un homme à mobilité réduite chez lui

Il n'est pas facile pour une personne à mobilité réduite de se déplacer l'hiver dans les rues de Québec. Pour Michel Bédard, c'est même un casse-tête chaque fois qu'il sort de chez lui.

«Une journée de tempête, je ne sors pas... À moins d'être vraiment obligé», a-t-il dit samedi à TVA Nouvelles.

M. Bédard lance maintenant un cri du cœur et demande à la Ville de Québec de porter une attention particulière au déneigement. Quelques centimètres au sol et c’est impossible pour lui de se déplacer sur les trottoirs et même de monter dans l’autobus, puisque la rampe d’accès ne se rend pas jusqu’au sol. D’ailleurs, le problème s'étend jusqu'au Réseau de transport de la Capitale (RTC).

«Ça arrive encore en 2018 qu'un chauffeur refuse de nous embarquer. Ce n’est pas clairement dit comme ça, ils vont prétexter un bris de rampe par exemple», a-t-il témoigné.

Michel Bédard a porté plainte à de nombreuses reprises auprès du RTC. Et chaque fois, il reçoit la même réponse.

«Il y a plus de 900 chauffeurs au RTC. C’est comme une mini-société. Il y a de tout, il y a des gens qui vont accepter les gens en fauteuil roulant dans une société et d’autres qui ne les accepteront pas. C’est la même chose au niveau des chauffeurs.»

Le RTC a refusé la demande d'entrevue de TVA Nouvelles. Le président Rémy Normand s'est dit sensible à la situation dans un courriel laconique. Malgré tout, le tournage du reportage s'est déroulé sous la surveillance constante d'un inspecteur du RTC, samedi.