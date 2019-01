Des colts 2.0: une équipe transformée

Il y a à peine un an, les Colts avaient une passoire pour ligne offensive, un fromage suisse en guise de défensive, un jeu au sol pathétique, un quart-arrière dont l’état de santé laissait planer le doute et même un futur entraîneur-chef en Josh McDaniels qui leur a fait de l’œil jusqu’au dernier moment pour finalement retourner dans ses pantoufles. Ils sont aujourd’hui la preuve qu’un bon repêchage et quelques bonnes décisions plus tard, tout est possible.

Quand McDaniels a essentiellement dit aux Colts: «Merci, mais non merci!», il a ouvert une porte que Frank Reich pensait fermée à jamais. Le voilà aux commandes d’une équipe qui dispose d’un sublime quart-arrière de franchise en parfaite santé, d’une dominante ligne offensive après un repêchage fructueux, d’une défensive en ascension et qui se trouve dans une situation financière enviable avec 121 millions sous le cap salarial pour 2019. Qui dit mieux?

La victoire sans équivoque de 21-7 face aux Texans en lever de rideau des séries a prouvé que Chris Ballard mériterait le titre de directeur général de l’année dans la NFL.

Son sixième choix au total lors du dernier repêchage, le garde Quenton Nelson, est rapidement devenu un monstre intimidant et qu’on ne peut déplacer. Le bloqueur à droite Braden Smith, choisi en deuxième ronde, a aussi exercé un rôle clé dans la rencontre en tenant tête régulièrement au dangereux JJ Watt. Cette victoire des Colts, c’est avant tout celle de la ligne offensive.

Andrew Luck a été victime de seulement huit sacs à ses 12 derniers matchs. Ça veut tout dire! C’est cette puissante ligne qui a par ailleurs pavé la voie à un autre excellent choix de Ballard, cette fois au repêchage de 2017, le porteur Marlon Mack (4e ronde). Celui-ci a galopé sur 148 verges, dont les gains nécessaires pour étouffer toute menace potentielle en tuant le cadran en fin de match.

Sur son touché qui donnait les devants aux Colts 14-0 au premier quart, l’ailier défensif des Texans Jadeveon Clowney s’est fait sortir littéralement du jeu, dans la zone des buts. Jamais, il y a un an, une telle domination physique des Colts, aurait été le moindrement imaginable.

Leonard s’impose encore

En défensive, le secondeur recru Darius Leonard, ignoré à la farce de mauvais goût qu’est trop souvent devenu le Pro Bowl et son douteux système de sélection, a sonné la charge avec 18 plaqués et une passe défendue. Son compère dans le milieu du terrain, Anthony Walker, un autre choix judicieux en cinquième ronde l’an passé, s’est aussi offert huit plaqués en plus d’exceller en couverture de passe.

Kenny Moore, un demi de coin ramassé dans la rue l’automne dernier, a connu un match du tonnerre avec une interception, un sac du quart et une pression cruciale qui a forcé Deshaun Watson à tenter une passe hâtive en fin de match.

Comme quoi, quand une équipe est bien menée, tous les espoirs deviennent vite permis. À regarder les Colts, il est facile de croire qu’ils seront des prétendants sérieux pour les années à venir.

Des Texans peu convaincants

De leur côté, les Texans n’avaient rien de bon dans le corps. Watson a lancé un nombre incalculable de passes «dans les patins» de ses receveurs. Les Colts ne donnaient rien en zone profonde, ce qui a forcé les Texans à se rabattre sur de courtes passes à Kekee Coutee et Lamar Miller. Watson a terminé la rencontre avec une maigre moyenne de 4,8 verges par passe tentée.

Au premier quart, la défensive a été pénalisée deux fois pour hors-jeu, une situation inexcusable quand une équipe joue chez elle et qui témoigne d’un manque flagrant de concentration.

Et que dire des deux tentatives avortées sur des quatrièmes essais en première demie? Aucun problème avec le fait de prendre ce risque, mais pourquoi décider d’y aller avec un champ-arrière vide sur un quatrième essai et une verge?

Les Texans, pour revenir en force, devront corriger des lacunes évidentes sur la ligne offensive et dans la tertiaire, notamment.

Même recette pour les Cowboys

De leur côté, les Cowboys ont appliqué la même recette que les Colts en s’imposant en sol et en misant sur leur suffocante défensive. La formule idéale du football de janvier, quoi!

Ezekiel Elliott a transporté l’attaque, mais le quart-arrière Dak Prescott a aussi eu son mot à dire avec une course épique sur un troisième essai et 14 verges à franchir sur la séquence ultime à l’offensive des Cowboys. Pour un quart-arrière que plusieurs se plaisent à ridiculiser, il a démontré un cran inimaginable quand la pression montait.

Mais avant tout, la défensive de Dallas mérite encore des fleurs. Le redoutable jeu au sol des Seahawks, qui occupait le premier rang dans la ligue, a été limité à trois petites verges par portée. Le front défensif des Cowboys est capable de faire des ravages et, en considérant le jeune âge des secondeurs Leighton Vander Esch et Jaylon Smith, on n’a encore rien vu. Les Cowboys ne sont définitivement plus l’équipe de finesse qu’ils ont déjà été et dans une bagarre de ruelle physique, ils peuvent désormais s’en tirer.

Il faut dire que le coordonnateur offensif des Seahawks, Brian Schottenheimer, n’a pas redéfini l’art d’appeler des jeux avec créativité et agressivité. Certains diront aussi que les Cowboys ont profité sur leur dernière séquence offensive de deux punitions pour interférence aux Seahawks qui étaient, disons, plutôt limites... Il n’en demeure pas moins que sur l’ensemble de la rencontre, ils n’ont pas fait ce qu’il fallait pour gagner.

Pour les Seahawks, toutefois, cette seule présence en séries semblait inespérée en début de saison. Ils vont revenir...

Les Étoiles du jour

Quenton Nelson

Photo AFP

Les gardes sont rarement choisis dans les premiers choix au repêchage, mais les Colts ont transformé leur attaque en le prenant au sixième rang. Il a dominé dans les tranchées contre le front solide des Texans.

Pierre Desir

Photo AFP

La plupart du temps affecté à la couverture de DeAndre Hopkins, le demi de coin a répondu de belle façon à cette lourde commande. Pas mal pour un joueur libéré par les Browns, Chargers et Seahawks!

Marlon Mack

Photo AFP

Pas un porteur de ballon n’avait franchi le cap des 100 verges cette saison face aux Texans. Le porteur de deuxième année a brisé cette domination avec 148 verges au sol, un record de franchise en séries.

Ezekiel Elliott

Photo AFP

Les 137 verges au sol amassées par Elliott ont été la plus imposante récolte face aux Seahawks cette saison. Le porteur des Cowboys devait briller pour que son équipe gagne. Il a répondu présent.

Leighton Vander Esch

Photo AFP

Le secondeur intérieur des Cowboys continue de ne pas avoir l’air de ce qu’il est: une recrue. Il a été partout sur le terrain avec 14 plaqués. Sa présence contre le jeu au sol est un atout inestimable.

Chidobe Awuzie

Photo AFP

On parle trop peu de ce demi de coin des Cowboys. Il a connu un autre fort match et à sa deuxième année, il continue de prendre du gallon.