Écoutez le nouveau podcast de QUB radio sur les séries de la NFL!

Alors que les séries de la NFL se mettent en branle ce samedi après-midi avec la round des «Wild Card», c'est avec fierté que QUB radio lance son podcast La Zone payante!

Animé par Matthieu Boivin, le balado pourra bénéficier des observations et analyses du journaliste du Journal de Québec affecté à la couverture de la NFL, Stéphane Cadorette, et de l'analyste des matchs du Rouge et Or football, Jean Carrier, qui est aussi le spécialiste fantasy football pour le journaldequebec.com et journaldemontreal.com.

Au cours des prochaines semaines, nous allons passer en revue les activités de la NFL et des équipes qui participent aux séries éliminatoires du circuit Goodell. Analyses, prédictions et beaucoup de plaisir seront au rendez-vous!

Merci d'être à l'écoute et propagez la bonne nouvelle à vos amis! Vous pouvez écouter le premier épisode du balado ci-dessous. Bonne fin de semaine de football!