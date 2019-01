BELZILE, Jean-Guy



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 décembre 2018, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Belzile, époux de madame Aurore Couturier, fils de feu madame Marie-Jeanne Proulx et de feu monsieur J.- Alfred Belzile. Il demeurait à Lévis.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Serge (Deborah Gillis), France, Louise (Jean-François Brault), André (Dominique Girard) et Pierre (Valérie Hamel); ses petits-enfants: Caroline M., Christian, Isabelle, Julie, Alexandra, Caroline B., Jason, Émilie, Charles et Justin; ses arrière-petits-enfants: Elliot, Clémentine et Juliette. Il était le frère de: Cécile, feu Ghislaine (feu Gilbert Caron), Colette, feu Mariette (Jean-Marc Gauthier), Janine (Clément Drapeau), Monique (feu Richard Poitras), feu Ginette, Gilles (Louise Anctil), Gérard (Danielle Beauchamps), Diane (Michel Pitteloud), Margo (Jacques Houde), Lise et Lynda (Marcel Larochelle). Il a rejoint tous ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couturier qui l'ont précédé. Il laisse aussi tous ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel soignant, médecins, et plus particulièrement Dr Gilles Caron et Dr Martin Crête pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec,(Québec) G1V 0B8 Téléphone : 418 656-4999 Courriel : info@fondation-iucpq.org Site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.