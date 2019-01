Finances personnelles: l’optimisme des Canadiens à son plus bas en trois ans

La proportion de Canadiens qui sont optimistes au sujet de leurs finances personnelles est à son plus bas niveau en trois ans.

Dans le cadre d’un sondage réalisé en décembre par la firme Ipsos pour le compte du réseau Global News, 71 % des répondants ont dit qu’ils se sentaient «bien» par rapport à leurs finances personnelles, contre 80 % en 2017 et 75 % en 2016.

Soixante-et-un pour cent des personnes interrogées ont aussi déclaré avoir une «bonne» situation financière. En 2017, 66 % avaient dit la même chose. En 2016, cette proportion était de 62 %.

Le sondeur a aussi interrogé les répondants sur leurs projets de retraite et leurs économies. Ainsi, selon le sondage, 64 % des personnes interrogées le mois dernier se sont dites satisfaites de leurs économies, contre 72 % en 2017 et 65 % en 2016.

Les répondants se sont montrés encore plus pessimistes lorsque questionnés sur l’état de l’économie canadienne en général.

Un peu moins de 60 % se sont dits satisfaits de la situation économique, une proportion en baisse par rapport à celle de 65 % observée en 2017, mais en hausse par rapport aux 58 % de 2016.

Le sondage Ipsos a été réalisé auprès de 2001 Canadiens de 18 ans et plus entre le 7 décembre et le 12 décembre 2018. La marge d’erreur du sondage est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.