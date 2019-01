Justin Braun déclare forfait

Les Sharks de San Jose ont inséré samedi le nom du défenseur Justin Braun sur la liste des blessés, à quelques heures de leur match contre le Lightning de Tampa Bay.

L’arrière de 31 ans a été incapable de compléter la rencontre de mercredi face à l’Avalanche du Colorado en raison d’une blessure au genou. Il n’a joué que 6 min 10 s et effectué sept présences sur la patinoire. Braun a inscrit un but et huit mentions d’aide en 42 sorties cette saison, affichant un différentiel de -7.

Pour combler la place vacante, l’équipe californienne a rappelé de son club-école de San Jose le défenseur Jacob Middleton.

Par ailleurs, le vétéran québécois Marc-Édouard Vlasic devrait affronter le Lightning en soirée en dépit d’un problème à un poignet l’ayant empêché de terminer la partie précédente.

San Jose occupe le troisième rang de la section Pacifique.