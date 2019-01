La défense avant tout

Les Predators ne gagnent pas souvent sur la route. En fait, par les temps qui courent, ils ne gagnent pas souvent, point. Cette victoire était donc la bienvenue dans le vestiaire des visiteurs du Centre Bell.

« On a bien répondu après notre défaite d’hier [vendredi]. On n’était pas contents de notre match, a indiqué Frédérick Gaudreau. On a été solides défensivement. Ça devrait toujours être comme ça. »

Il faut dire que sur ce plan, les Predators ont connu un certain relâchement récemment. À leurs six derniers matchs précédant leur arrivée à Montréal, ils avaient accordé au moins quatre buts à trois occasions.

« Quand tu prends soin de ton territoire, les occasions se présentent plus fréquemment en attaque. Et quand tu disputes deux matchs en 24 heures, ça fait encore plus partie du plan de match », a mentionné l’attaquant de 25 ans.

Un rêve devenu réalité

Gaudreau semblait encore flotter sur un nuage quelques minutes après son premier match au Centre Bell.

« On sait ce que le Canadien représente pour les Québécois. Je suis venu ici quelques fois quand j’étais jeune. Je rêvais d’embarquer sur cette patinoire. Je l’ai maintenant fait. Et en plus, c’est en jouant dans la LNH », a lancé le Bromontois.

Depuis sa participation à la finale de la Coupe Stanley, en 2017, la plupart des amateurs de hockey du Québec connaissent l’histoire de cet athlète jamais repêché, ni dans la LHJMQ ni dans la LNH.

« Pendant la période d’échauffement, un paquet de souvenirs me sont revenus en tête. C’était très émotif », a-t-il souligné.

Subban insatisfait

Avec ses deux mentions d’assistance, P.K. Subban a activement participé à ce gain. Toutefois, bien qu’heureux de la victoire de son groupe, il n’était pas pleinement satisfait de sa tenue.

Il faut dire que son entraîneur ne l’a envoyé dans la mêlée que pendant 14 min 45 s. On parle ici d’un défenseur qui, mis à part le match durant lequel il a subi sa blessure à San Jose et celui marquant son retour, le 27 décembre, n’a pas l’habitude de passer moins de 20 minutes sur la surface glacée.

D’ailleurs, jamais il n’avait joué aussi peu depuis qu’il porte l’uniforme des Predators.

« Je n’ai pas eu la chance de me remettre complètement en forme depuis mon retour. Une absence de six semaines, c’est long », a-t-il argué.

« Ce n’est pas facile d’être sur la touche aussi longtemps, a-t-il poursuivi. J’essaie d’y aller un match à la fois, de faire un peu de temps supplémentaire et de travailler sur les petits détails. »