Bien connue pour sa plume et souvent associée à Pierre Lussier avec lequel elle coécrit, Sylvie Lussier nous présente ses deux chats actuels, tous deux âgés de 14 ans : Mickaëlle, une chatte d’Espagne qu’elle surnomme aussi « Bouboule » parce qu’elle est plutôt obèse, et Général Ketchup, un chat errant tout noir, nommé par son plus jeune fils.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir ces deux chats chez vous ?

Mickaëlle était la chatte de ma mère. Quand maman est morte, mon père n’était pas assez bien pour la garder, compte tenu de ses troubles cognitifs. Je l’ai donc adoptée. Général Ketchup, lui, était errant. Il est arrivé chez nous vers l’âge de 8 ou 9 mois avec son frère. Je les nourrissais sur le balcon, mais quand son frère est mort, je l’ai fait entrer. Les intimes le surnomment Général, et les très intimes, Noir, à cause de sa couleur.

2. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’ai toujours aimé les chats et j’en ai eu plusieurs dans ma vie. À un moment, j’en ai eu cinq en même temps ! Je suis devenue médecin vétérinaire vraiment pour les chats ! Il y a un défi avec eux, car ils sont indépendants et c’est eux qui choisissent s’ils veulent être avec toi. J’aime les chiens des autres. Je les aime aussi, mais je n’aurais pas de chien. Je les trouve sympathiques, mais trop dépendants affectifs.

3. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de vos chats ?

Mickaëlle, c’est la présidente de l’assemblée, une Germaine ! Elle gère et elle mène, un peu comme ma mère. Elle est très vocale et demande ce qu’elle veut. Elle demande à se faire bercer. Mon deuxième café du matin, je dois le prendre avec Mickaëlle sur les genoux. Elle est arrivée ici alors qu’il y avait plusieurs chats. Elle s’est mise à vider les plats de nourriture pour ne pas que les autres chats mangent. Elle a engraissé... tellement que quand elle marche à l’étage, les planchers craquent et on a l’impression qu’il y a un homme en haut. Elle n’a pas voulu se faire prendre pour la photo... Général, lui, c’est le « lover boy », l’amoureux. Il te regarde avec ses yeux dans la graisse de bine : ça fait du bien à l’ego ! Il n’est jamais assez collé. Il vient voir la visite, il aime le monde et est hyper social. Ce sont deux bons chats ; des bêtes agréables.

4. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant vos chats.

Mon lit, c’est la bande de Gaza ! Chaque chat y a son territoire et il ne faut pas qu’ils empiètent l’un sur l’autre. Ils se tolèrent, mais sans plus.

5. Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

Ils ne font pas vraiment de mauvais coups, mais Général a commencé à souffrir de démence sénile. Parfois, il a l’air perdu et miaule dans la nuit. Cela m’attriste. Pendant sa routine, où il sort dehors par la porte arrière et rentre par la porte avant, il se perd parfois en chemin, dans les hémérocalles. Là, il hurle à mort... Tellement que les voisins viennent sonner... comme si j’étais une mauvaise mère, une sans-cœur.

6. Quel est leur endroit préféré ?

Être entre le clavier et l’écran de l’ordinateur, lorsqu’on écrit, Pierre et moi. C’est la bagarre entre les deux pour savoir qui sera là.

7. En quoi les animaux peuvent-ils être une source d’inspiration pour vous ?

J’ai toujours écrit des émissions où il y avait des animaux. La relation entre les humains et les animaux est essentielle pour moi. Pendant la période de développement de la nouvelle série, je vivais de l’insécurité. J’ai fait plus d’insomnie au cours des deux dernières années que dans toute ma vie. Dieu merci ! J’avais Général. Quand il vient me voir dans la nuit et qu’il ronronne, il me permet de dormir, et le lendemain, je peux mieux travailler. C’est une bonne source de zen !

8. Quelle est leur activité préférée ?

Général aime se coller sur nous. Il n’est jamais assez collé ! Mickaëlle demande sa brosse près de l’armoire quand elle veut se faire brosser.

À propos de Sylvie Lussier