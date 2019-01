Moscou exige des explications après l’arrestation d’un Russe par le FBI

Moscou | La Russie a exigé samedi des explications de la part des États-Unis concernant l’arrestation d’un Russe par le FBI fin décembre, peu après l’interpellation à Moscou d’un Américain accusé d’espionnage.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Dmitri Makarenko, né en 1979, a été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Saipan, sur les îles Mariannes du Nord, territoire associé aux États-Unis et situé dans la mer des Philippines.

« L’ambassade russe à Washington a appris ce qui lui est arrivé non pas via les forces de l’ordre américaines, mais via ses proches », a poursuivi le ministère dans un communiqué, accusant les États-Unis de violer le droit consulaire.

La Russie n’a pas obtenu d’accès consulaire, qui aurait dû être accordé le 2 janvier au plus tard à M. Makarenko. Il a été transféré des îles Mariannes du Nord en Floride, selon la même source.

« Nous demandons à Washington de clarifier les raisons de l’arrestation de ce citoyen russe et de respecter pleinement ses droits », a ajouté le ministère russe.

Selon les documents de la justice américaine, Dmitri Makarenko a été inculpé en Floride pour tentative d’exportation, sans autorisation, de matériel de défense tel que des lunettes de visée à vision nocturne.

Les autorités russes soulignent que l’arrestation de M. Makarenko a eu lieu le 29 décembre, soit le lendemain de l’interpellation à Moscou de l’Américano-Britannique Paul Whelan, également détenteur des passeports canadien et irlandais.

Photo AFP

Selon les services de sécurité russes (FSB), ce dernier a été arrêté « pendant qu’il commettait un acte d’espionnage ». Selon sa famille, il visitait la ville à l’occasion du mariage d’un ami.

Certains spécialistes en sécurité émettent cependant des doutes sur la qualité d’espion de M. Whelan. Selon le New York Times, il avait été traduit en cour martiale en 2008 pour vol et escroquerie, infraction qui empêche ou au moins complique un recrutement au sein du renseignement.

D’autres observateurs pensent que l’arrestation est liée à celle de Maria Butina en juillet dernier à Washington.

La citoyenne russe, soupçonnée d’avoir essayé d’infiltrer les cercles du pouvoir américain via la puissante association de défense du port d’armes, la NRA, a récemment plaidé coupable de « complot » en vue de « promouvoir les intérêts de la Russie ».