Laurence St-Germain mise sur la constance

La skieuse québécoise Laurence St-Germain a démontré une fois de plus samedi qu’elle était à surveiller en slalom sur le circuit de la Coupe du monde en prenant le 15e rang de l’épreuve à Zagreb.

«Mon objectif cette année est d’être plus constante dans le top-15 et jusqu’à présent, je peux dire que c’est accompli.»

Ce n’est pas la première fois que l’athlète de Saint-Ferréol-les-Neiges se classe parmi les 15 meilleures au slalom cette saison. Elle a fini 14e à Killington en novembre, ainsi que 10e à Simmering à la fin décembre. Elle a aussi obtenu une 19e place à Courchevel le mois dernier.

Samedi, en Croatie, elle a pris le 19e échelon en première manche et le 12e rang à la seconde descente. En fin de compte, elle a accusé un retard de 5,86 secondes sur la gagnante, l’Américaine Mikaela Shiffrin.

«Après ma première manche, j’étais frustrée parce que je skie vraiment bien à l’entraînement en ce moment (...) Je n’ai pas encore été capable de transférer ça en course», a dit l’athlète de 24 ans qui a remonté de quelques positions grâce à sa deuxième descente.

«Je skie bien techniquement, mais il me manque la confiance de vraiment attaquer le parcours, d’être plus directe au piquet et de prendre des risques. Le fait que je ne sois pas 100 % satisfaite en finissant 15e, c’est vraiment positif!»

La Slovaque Petra Vlhova a mis la main sur l’argent alors que la Suissesse Wendy Holdener est montée sur la troisième marche du podium.